【聖誕節】海港城及時代廣場加碼消費獎賞　首度夥ZA Bank送電子優惠券

▲ 海港城及時代廣場即日起至2021年1月10日，分別推出「Rewarding Every Day」及「Happy Rewards」優惠券換領活動，包括首度與本港首間虛擬銀行ZA Bank合作的電子優惠券。（海港城提供圖片）

聖誕新年是商場吸客消費的機會，海港城及時代廣場即日起至2021年1月10日，分別推出「Rewarding Every Day」及「Happy Rewards」優惠券換領活動，每次消費分別賺取總值高達20,750元及44,150元優惠券，當中包括首度與本港首間虛擬銀行ZA Bank合作的全新電子優惠券。

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海港城送購物及美食優惠券 堂食外賣都有消費獎賞

海港城Rewarding Every Day實體優惠券適用於逾350家商戶，顧客同日消費每2,000元可換150元指定購物及美食優惠券，每5,000元更可額外換500元購物優惠券，逢周日獲雙倍及平日晚上6時後3倍獎賞。商場亦與超過40個品牌推出全新電子優惠券，包括Vivienne Westwood、Longchamp等。

海港城同時推出堂食及外賣消費獎賞，逢星期一至五(公眾假期除外)，於同日單一消費滿500元可獲50元指定美食優惠券乙張； 滿1,000元更可獲100元指定購物優惠券乙張及50元指定美食優惠券乙張，專享15% 回贈。

時代廣場Happy Rewards的優惠券適用於130家商戶，消費每滿800元可獲50元指定購物優惠券兩張及50元指定美食優惠券乙張；消費滿5,000元可同時額外換領500元購物優惠券兩張；逢周二、周日及晚上6時後更可享雙倍獎賞。

ZA Bank電子優惠券 可與實體優惠券同時使用

至於ZA Bank電子優惠券，憑 ZA Card於海港城同日消費滿2,000元可享「150元ZA Bank 電子優惠券」；消費滿5,000元可額外專享「500元ZA Bank 電子優惠券」，於70家商戶與Rewarding Every Day實體優惠券同時使用。另外，憑ZA Card 於時代廣場即日消費滿800元可額外享150元ZA Bank電子優惠券，可於50家商戶與Happy Rewards實體優惠券同時使用。

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責任編輯：朱悅瀅