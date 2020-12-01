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【禽流感】南韓爆禽流感　撲殺逾39萬隻禽鳥

環球政經 15:36 2020/12/01

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南韓的新冠肺炎疫情未止，惟南韓政府早前證實，全羅北道井邑市一個家禽養殖場驗出高致病性H5N8禽流感病毒，是南韓國內今年首宗禽流感病例。當局已通報世界動物衛生組織（OIE），境內有約1.9萬隻鴨染疫死亡，並撲殺約39.2萬隻家禽。

【禽流感】日本養雞場爆禽流感　禁出口撲殺33萬隻雞【下一頁】

【美國大選】南韓國情院匯報 北韓對拜登當選態度謹慎【下一頁】

根據韓聯社報道，全羅南道、慶尚南道、忠清北道、釜山、濟州道等地區，禁止當區輸入全羅北道禽類肉品。

距離涉事養殖場約5公里屬候鳥棲息地，當局表示，不排除是次禽流感是由野生鳥類傳染。當局下令，全國家禽和牲畜養殖場要封鎖2天，井邑市的養殖場更要關閉7天，全國所有街市禁售活雞鴨。

日本香川縣三豐市一個養雞場亦於11月爆發禽流感，是當地近3年以來，再次爆發禽流感疫情，共撲殺33萬隻雞隻。

 

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責任編輯：楊子瑩

疫情 南韓 日本 禽流感 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 鳥類
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