【強積金】MPF戶口20年滾存逾120萬　MPF贏家授3大心得

2000年12月1日，強積金（MPF）制度實施，今天（2020年12月1日）剛好20年！

據積金局數據，截至2019年12月底，全港有1010萬個MPF帳戶，當中累積到100萬元以上的MPF帳戶有6.29萬個。早前《iMoney》訪問了一位打工仔，他憑着積極投資MPF，20年下來累積到123.6萬元MPF資產，他管理MPF的心得值得參考。

今年59歲、半退休的中產人士阿健，供了20年MPF，戶口總值達123.6萬元，他說自己從未進行自願性供款，100萬元MPF資產全憑投資回報滾存而來。他自2000年開始供MPF以來，已100%投資港股基金，去年起則100%轉到中國股票基金，皆因他去年6月見到香港社會動盪，相信港股會受壓，便搬到中國市場，「因為我對中國市場好有信心，結果今年回報非常好，好有驚喜！大約升了20多萬元。」

▲ 阿健憑着積極投資MPF，20年累積了123.6萬元MPF資產。

【心得一】選擇最有潛力市場

阿健深知MPF是長綫投資，要到65歲才能提取，因此選基金必然是選擇未來最有增長潛力的市場。他憶述去年中轉換基金的考量，當時他眼見香港社會動盪，港股港樓勢將受壓，決定轉走手上的港股基金。MPF能投資的，不外乎中國、美國和歐洲股票市場，他逐一排除，歐洲市場低增長不作考慮；美股則上升多年，道指由特朗普（Donald Trump）上台時的18000點，升至當時近27000點；相比之下，中國的上證指數此前數年在3000點之下浮沉，未來上升空間更大。

「我估計未來10年是中國跑贏歐美。」他又見到近來美元貶值，看好人民幣長綫升值，相信中國股票基金可看高一綫。阿健由去年6月開始轉到中國股票基金，至今累積升了四成，他近期檢視過這基金表現勝過同一MPF供應商內的其他基金，更加強了他的信心。

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【心得二】做足功課別介意收費

阿健決定轉移MPF至中國股票基金，也有做足功課，留意基金的首十大持倉，例如有騰訊（00700）、美團（03690）、阿里巴巴（09988）及貴州茅台等。「（投資前）要睇選股！因為表現有機會（與同類基金）唔同。」他留意到這隻基金有相當大的投資比重在科技股上，相信基金回報可長綫增長，另外他亦參考過基金管理人的往績不錯，相信其投資取態。因此，阿健坦言不介意基金管理費，「隻隻基金都收費，唔Care！反而係安全同增長到先緊要。」

【心得三】不保守投資65歲非終點

坊間常常將「100法則」（100-年齡=可投放在高風險資產的百分比）應用到MPF的股債比例，隨着年齡漸長，降低股票基金比例、增加債券基金或其他保守基金的比例，以降低投資組合的整體風險。

阿健現年59歲，若遵循「100法則」（100-59=41），其MPF的股票基金比例應佔41%，債券基金或保守基金的比例應佔59%。阿健坦言，債券基金及保守基金不是好選擇，因此不會遵循「100法則」。「債券都係有風險！利息掉頭上升都有影響；保守基金賺唔到錢，因為管理費食咗好多。」

「100法則」等理論，建基於投資者隨着年齡增長，不能承受更大的風險。以MPF為例，若打工仔65歲退休，要提取MPF資產作為「老本」，當然不能承受太大的市場波動，投資股票基金一旦遇大跌市，隨時無法翻身。不過，阿健多年來在MPF以外的投資表現不錯，而且「65歲攞得（MPF）不代表65歲要攞，可以70歲攞、75歲攞都得」，他坦言65歲也不需要立即提取MPF，即使股票市況波動，他仍可保留MPF資產在戶口內等待收復失地。

本文節錄自第683期《iMoney》。

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責任編輯：葉卓偉