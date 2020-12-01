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【美國疫情】白宮疫情顧問辭職 福西曾斥其誤導特朗普

環球政治 14:55 2020/12/01

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神經放射學專家阿特拉斯今年8月獲委任為白宮新冠肺炎疫情顧問，周一宣布辭職。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，多州收緊防疫措施遏制疫情。神經放射學專家阿特拉斯今年8月獲委任為白宮新冠肺炎疫情顧問，曾被專家福西批評其多次向總統特朗普提供誤導信息。阿特拉斯周一（11月30日）宣布辭去顧問一職。

【美國疫情】美疾控指去年12月或有確診 較中國通報疫情早 【下一頁】

美媒：共和黨參議員染疫 與特朗普開會期間得悉確診 【下一頁】 

阿特拉斯（Scott Atlas）於社交媒體Twitter，公開他寫給特朗普（Donald Trump）的辭職信。阿特拉斯透露自己是政府特別僱員（special government employees），每年只可在聯邦政府工作130日，限期於本周屆滿。

阿特拉斯於信中表示：

我的建議始終集中於盡量減少疫情和結構性政策帶來的所有危害，特別是對工人和窮人。

（My advice was always focused on minimizing all the harms from both the pandemic and the structural policies themselves, especially to the working class and the poor.）

【美國疫情】特朗普顧問指口罩無用 遭Twitter刪文 【下一頁】

美國CDC主任批評特朗普疫情顧問 「他說的一切全錯」【下一頁】

阿特拉斯為史丹福大學胡佛研究所資深研究員，本身並非傳染病專家，擅長神經放射學領域。他8月進入白宮工作後，不時遭到批評。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）曾嚴厲批評阿特拉斯，稱對方在疫情方面，為特朗普提供了誤導或錯誤的信息。

美媒報道，美國疾控中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）9月於飛機上通電話時也表示，阿特拉斯說的一切全部都是錯誤（Everything he says is false）。

責任編輯：鄭錦玲

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