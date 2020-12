【美國疫情】白宮疫情顧問辭職 福西曾斥其誤導特朗普

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,多州收緊防疫措施遏制疫情。神經放射學專家阿特拉斯今年8月獲委任為白宮新冠肺炎疫情顧問,曾被專家福西批評其多次向總統特朗普提供誤導信息。阿特拉斯周一(11月30日)宣布辭去顧問一職。

阿特拉斯(Scott Atlas)於社交媒體Twitter,公開他寫給特朗普(Donald Trump)的辭職信。阿特拉斯透露自己是政府特別僱員(special government employees),每年只可在聯邦政府工作130日,限期於本周屆滿。

阿特拉斯於信中表示:

我的建議始終集中於盡量減少疫情和結構性政策帶來的所有危害,特別是對工人和窮人。

(My advice was always focused on minimizing all the harms from both the pandemic and the structural policies themselves, especially to the working class and the poor.)