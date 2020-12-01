  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 21:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）

理財智慧 20:17 2020/12/01

分享：

專為65歲或以上長者而設的銀色債券（Silver Bond，簡稱「銀債」）今日（12月1日）起，至12月11日下午2時接受認購。今期銀色債券的保證息率為3.5厘，即持有1萬元債券，每年可獲350元利息，持有3年可取回全數本金，可謂穩賺不賠。

近年港府推出交通、醫療、長者生活津貼（簡稱「長生津」）等多項長者福利，亦透過按證公司推出「退休3寶」，即安老按揭、香港年金及保單逆按，讓退休人士自製長糧。想一方面買入銀債及退休三寶，同時取得政府長生津，並非不可能，只要符合長生津要求的資產或收入上限，就可兩者兼得。

據長生津的申請要求，申請人需通過入息及資產限制。入息不但指工資，就算每月收到的租金、佣金，及參與年金計劃獲發的每月年金等款項，也計為「入息」，但逆按揭計劃下每月所得金額，則不計算在內。至於資產，非自住物業、現金、銀行儲蓄、股票及債劵等都要計算，但逆按揭下的自住物業、人壽保單的現金價值等，則可獲豁免。若部署得宜，透過買入銀債、退休三寶，且入息和資產不「爆額」，例如單身長者入息在8,690元以下，資產不超過15.5萬元（高額長生津）或35.5萬元（普通長生津），仍符合申領資格，原來每月可獲數萬元現金。

【銀色債券2020】認購銀色債券 一文睇清4大疑問：64歲能否認購？請看【下一頁】

以一名65歲男性單身退休人士為例，假設他沒有其他收入，但擁有價值600萬元的自住物業可作逆按揭，保單價值200萬元的人夀保險可作保單逆按，同時又認購政府終身年金。究竟他認購多少手銀色債券，以及保留多少現金，仍符合領取高額長者生活津貼？達致每月獲得逾3萬元退休長糧？

（請點按以下圖片觀看詳細做法）

    點擊圖片放大
    +6
    +5

上述例子，逆按揭一間價值600萬元的自住物業、認購133萬元香港年金，逆按價值200萬元身故賠償額的人壽保單，認購10手銀色債券，並手持5萬元現金，仍符合資格申請政府的高額長生津，每月製造超過3萬元的現金流，應付退休所需。

值得留意是，雖然有不少款項例如逆按揭、逆按保單，及親友提供的經濟援助等，都不納入長生津的每月入息計算，但若這些入息累積起來，沒有動用，則會被視為儲蓄，會視作資產計算。資產一旦累積超過15.5萬元或35.5萬元，便不符合申請高額或普通長者生活津貼。如虛報或隱瞞任何資料，以騙取津貼，屬刑事罪行。

【MPF百萬富翁】MPF戶口20年滾存逾120萬 MPF贏家授3大心得，請看【下一頁】

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道
融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉

退休 安老按揭 銀色債券 儲蓄 年金 自製長糧

上一篇文章

【H5N8】韓國、荷蘭部分地區爆發禽流感 全港即日起暫停進口禽類產品

下一篇文章

Koenigsegg Gemera 首次亮相中國 混能動力強媲美兩座
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【買樓理財】首置客不講價　新高價買屯門樓　代理：買家預計易升難跌
【買樓理財】首置客不講價　新高價買屯門樓　代理：買家預計易升難跌
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）