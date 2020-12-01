【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）

專為65歲或以上長者而設的銀色債券（Silver Bond，簡稱「銀債」）今日（12月1日）起，至12月11日下午2時接受認購。今期銀色債券的保證息率為3.5厘，即持有1萬元債券，每年可獲350元利息，持有3年可取回全數本金，可謂穩賺不賠。

近年港府推出交通、醫療、長者生活津貼（簡稱「長生津」）等多項長者福利，亦透過按證公司推出「退休3寶」，即安老按揭、香港年金及保單逆按，讓退休人士自製長糧。想一方面買入銀債及退休三寶，同時取得政府長生津，並非不可能，只要符合長生津要求的資產或收入上限，就可兩者兼得。

據長生津的申請要求，申請人需通過入息及資產限制。入息不但指工資，就算每月收到的租金、佣金，及參與年金計劃獲發的每月年金等款項，也計為「入息」，但逆按揭計劃下每月所得金額，則不計算在內。至於資產，非自住物業、現金、銀行儲蓄、股票及債劵等都要計算，但逆按揭下的自住物業、人壽保單的現金價值等，則可獲豁免。若部署得宜，透過買入銀債、退休三寶，且入息和資產不「爆額」，例如單身長者入息在8,690元以下，資產不超過15.5萬元（高額長生津）或35.5萬元（普通長生津），仍符合申領資格，原來每月可獲數萬元現金。

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以一名65歲男性單身退休人士為例，假設他沒有其他收入，但擁有價值600萬元的自住物業可作逆按揭，保單價值200萬元的人夀保險可作保單逆按，同時又認購政府終身年金。究竟他認購多少手銀色債券，以及保留多少現金，仍符合領取高額長者生活津貼？達致每月獲得逾3萬元退休長糧？

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上述例子，逆按揭一間價值600萬元的自住物業、認購133萬元香港年金，逆按價值200萬元身故賠償額的人壽保單，認購10手銀色債券，並手持5萬元現金，仍符合資格申請政府的高額長生津，每月製造超過3萬元的現金流，應付退休所需。

值得留意是，雖然有不少款項例如逆按揭、逆按保單，及親友提供的經濟援助等，都不納入長生津的每月入息計算，但若這些入息累積起來，沒有動用，則會被視為儲蓄，會視作資產計算。資產一旦累積超過15.5萬元或35.5萬元，便不符合申請高額或普通長者生活津貼。如虛報或隱瞞任何資料，以騙取津貼，屬刑事罪行。

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責任編輯：葉卓偉