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【美股分析】Zoom公布上季業績勝預期　點解股價盤後重挫逾半成？

股樓投資 18:56 2020/12/01

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視像會議軟件Zoom（ZM）本周一（11月30日）收市後公布上季度業績，截至10月31日的第三季度內，公司純利錄得1.98億美元，較全年同期的220萬美元大增89倍；期內每股盈利（EPS）經調整後為0.99美元，由於市場預期的0.75美元；整體營收則錄得7.77億美元，按年增長365%，優於市場預期的6.93億美元，亦是連續兩個季度增速超過300%。

該公司第三季度的營收增長當中，有超過八成是來自新客戶訂閱，當中來自亞太區、歐洲、中東及非洲的收入增長近6.3倍。另外僱員超過10名員工的客戶數量約為43.4萬，按年增長近4.9倍，遠高於市場預期。

【美股焦點】標普500指數將於本月21日一次過納入Tesla【下一頁

該公司業務增長與盈利均勝預期，惟股價盤後重挫超過5%，主要是因為市場擔心Zoom第四季度營收增速將放緩。Zoom預期本個季度收入將介乎8.06億美元至8.11億美元，以中位數計算，相當於按年升329%，雖然維持連續三個季度增長超過300%，惟增長較前兩季度有所放緩，經調整每股盈利預期為77美仙至79美仙。

再者，Zoom業務今年大幅增加，主要來源於疫情期間的綫上會議、學習等需求；而現時新冠疫苗研發已經有重大突破，一旦疫苗面世後，原本對Zoom的需求或將削減。該公司股價周一收市報478.3美元，受惠於疫情期間需求激增，公司今年以來股價已經累升5.9倍，同期標普500則升12%。

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編輯：李勝男

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