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【美國大選結果】拜登於兩搖擺州確認勝選　提名耶倫任財長

環球政經 18:03 2020/12/01

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美國大選結果逐步塵埃落定，本周一（11月30日）兩大搖擺州——威斯康星州與亞利桑那州，正式宣布民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）於該州勝出。拜登本周一亦公布財長人選，聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）獲提名，若國會批准，她將成為有史以來第一位女性財長。

拜登周一公布經濟團隊名單，包括提名聯儲局前主席耶倫任財長。

政權過渡期間，拜登亦積極籌組內閣，本周一公布的經濟團隊名單中，多名女性以及有色人種獲重任，除了任命聯儲局前主席耶倫為財長外，另有數名女性成員將加入其經濟團隊，符合他之前提出的背景多元化團隊。另外拜登周日公布的白宮通訊團隊人選名單，清一色是由女性組成，亦是美國歷史上首次。

白宮通訊團隊人選名單全部女性組成，開創美國先河。

【美國大選】選舉舞弊指控遭賓州法院駁回　特朗普陣營擬上訴至最高法院【下一頁

儘管現任總統特朗普（Donald Trump）多次質疑大選存在舞弊，並拒絕承任敗選，但包括賓夕法尼亞州、密西根州、內華達州、喬治亞州、威斯康星州以及亞利桑那州在內的6大搖擺州，皆已認定拜登勝選，特朗普要逆轉局面的可能性極其渺茫。

美國大選進入下一階段，本月14日美國將進行選舉人投票，全美合共538張選舉人票，候選人獲得過半（270票）即可入主白宮。以目前各州普選結果來看，拜登料可獲得306張選舉人票，而特朗普預期將獲得232張選舉人票。

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