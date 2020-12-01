【美國經濟】大摩亞洲前主席羅奇再警告：美國經濟恐陷「雙底衰退」

耶魯大學高級研究員、摩根士丹利（Morgan Stanley）前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）本周一（11月30日）再次警吿稱，美國新冠疫情不斷惡化，正在令市場憧憬的V型復甦破滅，他預計當地經濟正面對雙底衰退（double-dip recession）的風險，同時認為美元將走向奔潰。

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羅奇在接受CNBC訪問時指，新冠肺炎感染數字激增，現時正脆弱的美國經濟或將遭遇新一輪封鎖。儘管新一輪封鎖並不會如年初一般嚴格，但羅奇強調，經濟受損無可避免。羅奇的經濟預測與大摩相似，摩根大通預估在經濟反彈之前，明年第一季度美國GDP將收縮1%，然而羅奇認為收縮幅度可能更大，例如溫和單位數下跌。

除了經濟萎縮外，羅奇亦預計美元將大幅走低，此前他已經多次強調美元到明年底或跌三成。他指自己第一次提出美元走貶時，正擔心美國政府經常帳赤字，將因為大規模疫情相關財政支出上漲，羅奇表示：「如今美元的走勢已經比我當時想像的更加更戲劇化。」

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截至周二（12月1日）下午16：30，美元指數報91.6水平。從今年3月20日至今，美元已經貶值逾一成，年初至今則跌約4.5%。羅奇認為，目前美元僅處於貶值的初期階段，由於疫情造成的經濟衰退需要更多財政政策，未來美元或承受更大壓力，他預估在基本情境下，到明年年底，美元對其他主要貨幣將貶值35%。

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