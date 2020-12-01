  • 22°C
香港時間 : 20201201日 (二) 15:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米手機】小米Redmi Note 9系列今開售銷量突破30萬部

股市 14:22 2020/12/01

分享：

小米Redmi Note 9系列全管道零售量突破30萬台。

小米 （01810） 新機Redmi Note 9 Pro和Note 9全平台首售，小米Redmi官方微博報捷，截至12月1日12點，Note 9系列全管道零售量突破30萬部。當中Redmi Note 9 Pro售價1599元（人民幣，下同），影像功能突出，而Note 9售價1299元起降低5G入手門檻，5G性能高和續航能力強。

小米半日股價微跌0.94%，現價報26.25港元，成交26.39億港元。

小米稱，Redmi Note系列稱霸中端手機市場，Note系列全球累計銷量突破1.4億，是全球「爆款」系列。此次發售的Note 9系列也是Note系列的爆款手機。

Redmi Note 9 Pro售價1599元配旗艦影像技術

小米介紹，Redmi Note 9 Pro影像功能突出，採用一億圖元夜景相機，將旗艦影像技術首次下放至1599元，越級挑戰3000元旗艦機型的畫質。另外，Redmi Note 9 Pro是一款全面的水桶機型，首發驍龍750G液冷遊戲芯，搭載120Hz高刷電競屏，4820mAh大電池支援33W閃充，更有身歷聲雙揚聲器、線性馬達、全功能NFC等一系列旗艦配置。

Redmi Note 9系列高性能、續航能力強

至於Redmi Note 9，小米有5G及4G版本。小米稱，Redmi Note 9的5G性能是同級別最好的，搭載天璣800U 5G處理器，還擁有5000mAh大電量，結合5G省電技術，重度使用下也能保證超過一整天的持久續航。

小米稱，Redmi Note 9 4G版本售價僅999元提起，為同級別的續航能力最強，採用6000mAh超大電量，比同級競品容量多出50%，輕度使用待機5天，中度使用2.6天g。採用4800萬三攝，並配備了雙揚聲器、側面指紋、紅外遙控和Type-C介面。

更多【新經濟股】文章

相關文章：【小米股權】小米林斌轉換8成不同權股份成「同股同權」　雷軍投票權大增至逾3分之2（第二版）

【小米手機】紅米Redmi發布Note 9系列手機　最低999人幣起（多圖）

【小米股價】印度據報嚴控中國電子產品質量　蘋果iPhone、小米產品進口受阻

編輯：陳華

香港股票 小米集團－W（01810） 5G 小米
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】京東健康6618截飛　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618截飛　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【防疫措施】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱營業至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【防疫措施】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱營業至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元