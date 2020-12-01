【小米手機】小米Redmi Note 9系列今開售銷量突破30萬部

▲ 小米Redmi Note 9系列全管道零售量突破30萬台。

小米 （01810） 新機Redmi Note 9 Pro和Note 9全平台首售，小米Redmi官方微博報捷，截至12月1日12點，Note 9系列全管道零售量突破30萬部。當中Redmi Note 9 Pro售價1599元（人民幣，下同），影像功能突出，而Note 9售價1299元起降低5G入手門檻，5G性能高和續航能力強。

小米半日股價微跌0.94%，現價報26.25港元，成交26.39億港元。

小米稱，Redmi Note系列稱霸中端手機市場，Note系列全球累計銷量突破1.4億，是全球「爆款」系列。此次發售的Note 9系列也是Note系列的爆款手機。

Redmi Note 9 Pro售價1599元配旗艦影像技術

小米介紹，Redmi Note 9 Pro影像功能突出，採用一億圖元夜景相機，將旗艦影像技術首次下放至1599元，越級挑戰3000元旗艦機型的畫質。另外，Redmi Note 9 Pro是一款全面的水桶機型，首發驍龍750G液冷遊戲芯，搭載120Hz高刷電競屏，4820mAh大電池支援33W閃充，更有身歷聲雙揚聲器、線性馬達、全功能NFC等一系列旗艦配置。

Redmi Note 9系列高性能、續航能力強

至於Redmi Note 9，小米有5G及4G版本。小米稱，Redmi Note 9的5G性能是同級別最好的，搭載天璣800U 5G處理器，還擁有5000mAh大電量，結合5G省電技術，重度使用下也能保證超過一整天的持久續航。

小米稱，Redmi Note 9 4G版本售價僅999元提起，為同級別的續航能力最強，採用6000mAh超大電量，比同級競品容量多出50%，輕度使用待機5天，中度使用2.6天g。採用4800萬三攝，並配備了雙揚聲器、側面指紋、紅外遙控和Type-C介面。

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編輯：陳華