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【騰訊700】 與騰訊合制真人動畫劇 凱知樂全日大升1倍

股樓投資 16:15 2020/12/01

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玩具零售商及LEGO代理商凱知樂（02122）宣布，與騰訊（00700）旗下騰訊視頻及原力動畫合作，聯合制作一部以故宮為題材的真人動畫劇集《故宮裡的大怪獸》。騰訊今日升約2.7%，收報578元，成交127億元；凱知樂股價大升逾111.5%，收報0.385元，曾創年內新高0.4元，成交438.2萬元。

【港股通】未錄盈利生物科技股 料一個月後可納入互聯互通  詳情請看[下一頁]

據知，三方會進行IP產業鏈合作，聯合投資、開發、營運《故宮裡的大怪獸》 的第一季《洞光寶石的秘密》。另外，亦會基於彼此平台優勢而進行品牌、內容IP 的深度合作，進一步深化「互聯網、內容IP、玩具」聯動體系。凱知樂將會負責該動畫劇集的玩具授權及衍生業務。

[阿里巴巴9988] 阿里小米認購 內地家居建材零售商居然之家股份  詳情請看[下一頁]

凱知樂主席兼行政總裁李澄曜表示，疫情期間，市場環境不斷轉變，公司加速數碼轉型，亦開拓高速增長的潮流及收藏玩具市場，開拓新的業務機遇。本次與騰訊視頻、原力動畫的合作，可為集團打開IP投資的新領域，增加收入來源以及提高利潤率，支持集團的未來高品質增長。

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撰文 : 趙家盈

經濟 凱知樂國際（02122） 騰訊控股（00700）

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