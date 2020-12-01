【新股IPO】泡泡瑪特9992靠「盲盒」在內地淘金　認購前先看這個「中國迪士尼」夢

▲ 泡泡瑪特9992招股中，認購前要知甚麼？

泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 是中國最大的潮流玩具公司，創辦人之一的王寧曾將泡泡瑪特的前景，描述為「中國迪士尼」。泡泡瑪特創始人王寧、楊濤夫婦持有泡泡瑪特56.33%股權，紅杉資本及正心谷創新資本分別持有4.96%、3.5%股權。認購泡泡瑪特前，可先看公司發展重點。

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1. IP是泡泡瑪特的核心業務

截至2020年6月30日，泡泡瑪特共運營93個IP，包括12個自有IP；25個獨家IP；及56個非獨家IP。自有IP中，以Molly貢獻最大收益。除Molly，DIMOO、BOBO&COCO、YUKI均是主要自有IP。自有IP的泡泡瑪特品牌產品2020年上半年收益2.8億元，佔總收益40.9%。

獨家IP中，包括PUCKY、The Monsters及SATYR RORY，由與泡泡瑪特合作的藝術家創作。今年上半年總收益2.73億元，佔總收益39.7%。至於非獨家IP，包括廣受歡迎的卡通人物，如米奇老鼠、Despicable Me及Hello Kitty，公司與迪士尼及環球影業等知名IP提供商建立了穩定的授權關係。

2. 港人創作的Molly是泡泡瑪特的王牌產品

Molly由香港設計師王信明（Kenny Wong）於2006年創作。泡泡瑪特指，倘Molly受損害或未能保持其目前對消費者的吸 引力，則無法保證公司可以開發或物色可資比較的IP作為替代品。

王寧於2016年與王信明簽訂獨家授權協議，開發並推出首個「Molly Zodiac」盲盒系列，每個盲盒只售59元人民幣。「Molly Zodiac」盲盒系列，令泡泡瑪特一炮而紅。

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圖解泡泡瑪特

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3. 盲盒奠定泡泡瑪瑪的地位

盲盒的獨特銷售模式是捉緊了人的好奇心及賭徒心理，與扭蛋的原理相若。今年首9個月，盲盒產品銷量增加70.8%至2750萬個，主要由於IP的受歡迎程度提高及我們的銷售及經銷網絡擴張。不過，盲盒產品的平均售價下降6.1%至46元人民幣，因銷售推廣力度加大，包括參與銷售推廣活動以促進線上銷售及提供若干折扣以期吸引更多會員。

4. 疫情對泡泡瑪特的影響

疫情對加速全球潮流玩具零售業的數字化轉型，上半年泡泡瑪特零售店及機器人商店的同店銷售分別減少23.1%及52.8%。不過，公司指，疫情不會對今年經營業績及長期業務發展產生重大不利影響。

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5. 泡泡瑪特曾於新三板上市及退市

泡泡瑪特於2017年1月25日於新三板上市，股票代號為870578，2019年4月2日完成退市。退市前，泡泡瑪特市值約20億元人民幣。

王寧曾表示，泡泡瑪特可能是最像迪士尼的中國公司。不過，市場普遍認為，迪士尼自家創作的不同IP角色，才是迪士尼最賺錢的地方。

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編輯：陳韻妍