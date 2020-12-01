【銀色債券2020】銀色債券今起接受認購　一文睇清4大疑問：64歲能否認購？

專為65歲或以上長者而設的銀色債券（Silver Bond）今日（12月1日）起開始接受認購。

今期銀色債券的保證息率為3.5厘，即持有1萬元債券，每年可獲350元利息，持有3年可取回全數本金，可謂穩賺不賠。在現時低息環境、銀行定存息率普遍不足1厘的情況下，年息3.5厘的銀色債券可謂相當吸引，適合各位「老友記」長期持有收息，各位銀髮族投資者宜把握政府「另類派錢」的機會！

以下整理「老友記」對銀色債券最常有的4個疑問！

1.若認購者在今年12月底才65歲生日，能否認購？

可以！今期銀色債券接受於2021年或之前年滿65歲，即1956年12月31日或之前出生及持有香港身份證的香港居民認購。換言之，若申請人在1956年12月31日出生，即使現時未足65歲亦可申請今期銀色債券。

2.銀色債券可以重複申請嗎？

不可重複申請！不論以個人或聯名戶口申請，均以一個香港身份證號碼識別，重複申請不會被接納。所以「老友記」認購時最好深思熟慮，也要決定好認購金額。

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3.認購幾多手銀色債券？

認購多少首先要視乎「老友記」手上有多少閒錢，因人而異。據中銀香港早前表示，該行過去4年的銀色債券申請人平均認購10至15手，最後成功分配6至8手。隨着今次發行金額可上調至最多150億元，外界估計今期銀色債券每人平均可獲派的手數亦會增加。

「老友記」有閒資的話，不妨參考往績，動用10萬元或以上，認購10手或以上。

4.成功認購銀色債券後急需用錢，能否沽出？

可以！由於銀色債券不設二手市場進行買賣，以及不會在任何證券交易所上市，若債券持有人需要在債券到期前套現，政府將會以原價及相應的累計利息贖回，舉例投資者認購了一手1萬元的銀色債券，決定提早贖回債券，將可取回1萬元及期間相應的累計利息。

申請人可於任何工作天上午9時至下午5時要求提早贖回債券。

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銀色債券發行詳情

日期：即日至12月11日下午2時

對象：年滿65歲或以上的香港居民認購（於1956年或之前出生）

途徑：投資者可親身到20間配售銀行或20間指定證券經紀認購

入場費：每手1萬元（最多認購100手）

債券年期︰3年

年利率︰跟通脹掛鈎或保證3.5厘年利率，以較高者為準

派息時間︰每半年一次

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責任編輯：葉卓偉