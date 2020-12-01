【BNO移民】Topshop母企申請破產 1.3萬職位陷危機

英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移民英國成香港熱話，英國就業市場也受關注。英國時裝連鎖品牌Topshop母公司Arcadia周一（11月30日）申請破產，成為英國遭新冠肺炎疫情打擊最嚴重的零售商，集團約有1.3萬個職位陷入危機。

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除了Topshop外，Arcadia同時經營Dorothy Perkins、Topman、Evans及Miss Selfridge等多個品牌。該公司於2002年獲英國零售大亨菲利普格林（Phillp Green）收購，於英國共有444間店舖，於海外亦有22間店舖，期間仍繼續運作。

Arcadia行政總裁格拉比内（Ian Grabiner）發聲明表示，他一直希望公司能夠擺脫新冠肺炎疫情危機，但形容公司面臨嚴峻障礙而要申請破產。

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Arcadia旗下共有1.3萬個職位，該公司暫時未宣布裁員計劃，有待破產管理人德勤（Deloitte）處理該公司的財務狀況。

據悉，Arcadia急需3,000萬英鎊（約3.11億港元）才能保持運作，其競爭對手Fraser Group曾表示願意提供5,000萬英鎊（約5.18億港元）的貸款，但提議遭到Arcadia拒絕。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 英國時裝連鎖品牌Topshop母公司Arcadia，周一（11月30日）申請破產。