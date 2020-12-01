【2021展望】張憶東：經濟復甦利價值重估　港股2021迎牛市 薦10精選股

臨近2020年底，新冠疫苗及全球經濟復甦均現轉機，展望2021年，業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指，全球財富再配置，經濟復甦有利於價值重估，而價值股佔比大的恒指及國指將迎來牛市，看好3大投資概念，並推薦10隻心水港股。

報告指，得益於超常規刺激政策的累計效應、疫苗的大規模應用，疫情防控能力提升，加上歐美庫存已在歷史低位，2021年歐美有望出現主動補庫存驅動的經濟復蘇。

其次，中國優質資產將受益於全球財富再配置。2021年在海外存量流動性泛濫，以及風險偏好提升的背景下，全球資金再配置，中國優質資產的高性價比進一步凸顯，有望吸引國內外資金配置。

張憶東10大薦股及原因：

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第三，明年港股風險偏好有望否極泰來。當前港股市場已反映過度悲觀的預期。過去2年受大國博弈、疫情等負面影響，港股明顯跑輸新興市場。美國大選塵埃落定，2021年中美關系有望迎來緩和的窗口期，海外資金對港股的風險偏好將會改善。

張憶東認為，看好2021年3大投資主題：

1. 全球周期性復甦和全球資產再配置，繼續配置價值型核心資產，繼續推薦銀行、保險、地產、銅、鋁、汽車、家電等階段性盈利改善和估值重估機會。

2. 先進制造業龍頭——「雙循環、創新驅動」。看好新能源車、新能源、電子、新材料、軍工等領域，精選兼具盈利能力、科技創新能力的細分領域龍頭。

3. 消費和科技領域，推薦受益於復蘇的可選消費行業，繼續精選互聯網核心資產。 3.1 物業：行業處於快速成長期，房地產行業集中度提升帶動物管行業的集中度提升；IPO大量擴容的影響即將告一段落進入尾聲。 3.2 體育運動鞋服：明年為奧運前周期，是運動鞋服賽道的「黃金期」。 3.3 博彩：受疫情影響的至暗時刻逐步過去，板塊業績有望迎來邊際改善。

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記者：李兆明