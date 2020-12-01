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【2021展望】麥樸思：疫苗「心理作用」足令明年經濟亮麗　看好7大行業表現

宏觀解讀 13:52 2020/12/01

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麥樸思：疫苗「心理作用」足令明年經濟亮麗

近期多地新冠疫苗發展有突破，資本市場漸轉樂觀，「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）最新出席論壇時稱，即使並非每人都能即時獲得新冠疫苗，但新冠疫苗的存在已足以帶來「難以置信的心理影響（incredible psychological impact）」，料各地最快2021年初解除封鎖防疫措施，全年經濟表現非常理想。

麥樸思預期，已發展地區明年難如今年推出重磅支持經濟政策，看好新興市場明年表現可跑贏已發展地區。他形容：

「中國、印度市場已是巨大的市場，南韓、台灣等市場都在冒起，而土耳其、南非增長未來一兩年前景也非常好。」

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麥樸思建議投資者分散投資，特別點名7大行業。他形容，即使遊輪旅遊航空業生意「都被完全炸毀」，但同時有強勁資產負債表和融資渠道，另外醫療保健、教育加快應用科技，都有望在2021年表現理想。他看好的行業尚有半導體、晶片製造商等科技基建公司，可受惠於雲計算、科技應用擴大。

行業以外，麥樸思指出疫情後可持續投資，尤其是公司管治，變得愈來愈關鍵。他解釋：

當公司面對新冠病毒帶來的逆境，員工忠誠度變得相當重要。公司需要設法在未能保持疫情前待遇來保留員工。

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編輯：麥德銘

經濟 新興市場 股票 疫苗

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