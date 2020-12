【智取英文@iM網欄】閱讀理解懶人包III　3大貼士掌握答題攞高分

繼上兩期,今期是最後一期筆者為大家介紹及講解在作答英文卷1 -Reading時需要注意的一些事項。今期主題在於卷一的一些題型、常見錯誤和考卷一的準備功夫。

1. 題型

雖然卷一的題型款式包羅萬有,貼題相當有難度,不過總有一些題型「老是常出現」,例如填充題 (Summary Cloze) 同T&F的題目,「唔使問阿貴」都知會有,所以今天就用它們作例子講解。

Summary Cloze意思便是一些填窿窿的表,考卷經常要求考生根據文章或文章的某一段大意去總結,多數便會採取Summary Cloze作為題型。明白到很多考生面對它的時候會感到慌張,因為不知道哪個詞語才是合適的答案,其實不必。在完成這一類題型時只需要留意grammar同tense等硬性要求便會大大增加命中率。

Example: This project is an ________ idea which is going help us a lot.

在以上例子考生作答時只需留意答案前的 “an” 和後文的idea便會知道答案是一個由 “a.e.i.o.u 的音” 開頭的形容詞,大大縮窄了尋找答案的範圍,增加準確率。

T&F顧名思義就是true and false,面對這種題型考生需要的往往是邏輯思維大於英文知識。如果有同學表示自己的邏輯思維薄弱,該如何呢?(報讀Spencer sir的英文班啦)不用緊張,等我為大家分享個小技巧。只需要把他們的陳述都換作比例計算便可。

例子:

Maybe / Probably=多數True (50/50,只要有可能就係true)

2. 常見錯誤

上期為大家分享過完成試卷的次序,而其中一個常見的錯誤便是考生先閱讀文章後看題目,導致做卷速度緩慢,缺乏效率,所以同學們要謹記先閱讀文章的重要性。另一個常見錯誤便是失當地分配時間,例如花費大半時間完成Part A導致沒有足夠的時間完成Part B。在這裏,筆者建議各位同學仔完成Part A的最理想時間是30分鐘,然後一小時完成Part B及check卷,如果30分鐘真的太趕急,就最多40分鐘,務必確保有足夠時間完成Part B,避免失分。

3. 貼心

最後就為各位同學仔給予一些考卷一的tips。首先為那些以lv 4為英文卷一目標的同學仔分享,只要畀心機、努力,勤操past paper,對卷一有明確的認識,lv 4絕對不是遙不可及的夢想。至於那些有望摘星的考生,需要緊記閱讀報章的重要,皆因過往試卷有不少閱讀文章都取材於英文報章,例如SCMP, The guardian, etc,所以多熟讀英語報章可以幫助自己接觸更多英文詞匯外,更有機會擴闊視野,對不同主題的文章都有一定的了解,協助自己在卷一時發揮得更好。

今天的分享到這裏暫告一段落,想要了解更多有關於英文卷1-reading的技巧和貼士,敬請繼續留意。

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

