【美國大選】州外居民登記做選民 佐治亞州務卿徹查種票

美國大選在選舉公平性方面的爭議持續，佐治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，佐治亞州官員正調查至少有4個組織意圖種票，包括鼓勵非佐治亞州居民登記做選民，干預來年參議院重選議席的結果。

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在今年11月3日舉行的美國大選，除了總統選舉外，參議院亦有部份議席改選。

根據佐治亞州法律，由於未有候選人於這次選舉中獲得50%的票數，所以票數最高的兩名候選人，將會於明年1月5日進入下一輪選舉。

拉芬斯伯格指，至少有4個組織意圖「種票」，包括「America Votes」、「Vote Forward」等。

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拉芬斯伯格更指，組織「America Votes」涉嫌向1994年開始，就沒有在佐治亞州居住的民眾，發送申請郵寄選票的申請書。

拉芬斯伯格亦指，組織「Vote Forward」疑似為1名亞拉巴馬州已逝世的女士，於佐治亞州註冊做選民。

今次參議院重選極為重要，民主黨暫在參院獲48席、共和黨則有50席。倘民主黨在佐治亞州勝出此兩席，便與共和黨同獲參院50席。由於參議院議長是由副總統擔任，意味變相讓民主黨重掌參院。

責任編輯：林嘉莉