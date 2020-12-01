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中國新高教經調整純利增1.2倍、股價升3%　未來每年增1至2間學校

股市 14:49 2020/12/01

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集團預計未來三年純利年化複合增長率將超過25%。

中國新高教 （02001） 公布年度業績，以新高教經調整的年度比較，至今年8月底年度盈利4.82億元（人民幣，下同），按年增加1.24倍，期內收入按年增70%至14.57億元。新高教未擬派發股息，並考慮於截至下年2月28日為止6個月中期業績派發中期股息。

新高教年內擬更改財政年度結算日，由2019年以12月31日為年結，更改為每年8月31日為新財政年度結算日。

新高教管理層在業績會議中上表示，計劃每年自建或併購學校1至2所，最新擬在2021年初在大灣區啟動籌建一項自建項目，該項目於2022年9月開始招生，並分別在2021年9月前及2022年年底前併購一所學校。集團表示，優先考慮收購中小型的學校，地域方面，暫時以中國中西區域為集團首選。

新高教股價升逾3%　年內累升67%

新高教績後升逾3%，至周二下午2時50分，股價升3%，報5.05元，成交4060萬元。新高教年初至今股價累升67%。

業務方面，新高教2019年8月至20年8月年度主營業務收入近13.3億元，按年升82.9%，當中，學費收入按年升87.4%至12億元，住宿費收入升49.1%至1.27億元。

中國新高教2020至2021學年內生人數按年升10.7%至12.56萬人，擁有及投資的7所學校。集團過去三年內生收入增速保持在約20%水平，預計未來三年純利年化複合增長率將超過25%。

被問到教育部會否控制民辦教育規模，影響集團未來業務，新高教主席李孝軒表示，教育是民生事業，管控比較嚴格，但認為政府希望提升教育機構的多樣性和質量，因此預料政府會針對低質量的教育機構打壓其規模擴張，但不會對高質量的教育機構造成影響。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 業績公布 大學教育 職業專才教育 新高教集團（02001）

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