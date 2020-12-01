【港股追蹤】中海油或被美國列黑名單 大行表明影響微

美國總統特朗普（Donald Trump）早前簽署行政命令，禁止美國資金投資被認為是中國軍方擁有或控制的企業，多間中國企業如中移動（00941）等，已被當局列入黑名單，本周有消息指中海油（00883）控股股東中國海洋石油集團，或被納入企業黑名單，令股價連續2日顯著下挫，今早再逆市跌超過2%，失守8元關口。

中海油在消息公布後指，公司已向中國海油查詢，並瞭解到中國海油尚未收到美國有關政府機構的任何正式通知或決定，正關注事態發展。

雖然股價下跌，但大行花旗仍對股份前景睇法正面，該行認為美國相關部門未有回應上述傳聞，中海油旗下中海油田（02883）亦未有清晰指引會否受到上述禁令傳聞所影響。



該行指，雖然美國實際關於中海油的行政命令尚未公布，但可以參考31間在11月中旬被美國列入黑名單的公司，美國政府官方宣布後60天將禁止購買涉及上市公司證券；第二是必須在交易發生之日起一年之內完成所有權轉讓交易。



彭博社數據顯示，美國投資機構持有約有6.6%的中海油股份，基於中海油是不少指數的成份股，估計美國投資者持有中海油6.6%可能被低估。又認為基於要符合美國規定，料部分投資者將不得不退出中海油，料導致中海油短期內表現受壓。



花旗指出，公司在美國市場上沒有任何業務，其經拋售後將提供買入機會。維持對中海油「買入」評級，給予10.6元目標價，以現價計，有超過30%潛在上升空間。