【蘋果誤導】iPhone廣告誇大防水效果　蘋果遭意大利政府重罰9278萬

▲ 意大利反競爭法委員會昨（30日）宣布，蘋果的iPhone廣告嚴重誤導消費者，誇大iPhone防水效果，因此決定裁罰蘋果1000萬歐元（約9278萬港元）。

蘋果（Apple）再惹爭議！意大利反競爭法委員會昨（30日）宣布，蘋果的iPhone廣告嚴重誤導消費者，誇大iPhone防水效果，因此決定裁罰蘋果1000萬歐元（約9278萬港元）。

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科技網站9To5Mac報道指， 蘋果在宣傳中聲稱iPhone能夠在水深1米至4米，浸泡最多30分鐘。意大利反競爭法委員會則指控蘋果未有清楚向消費者交代，防水功能只能再特定情況下，如實驗室的測試環境，使用靜態和清水，才可達到聲稱水深和浸泡時間的防水能力。

此外，意大利反競爭法委員會也指蘋果iPhone的保養不包括液體傷害，與廣告宣傳的防水能力相違背，有誤導消費者的成份，侵害了當地法例賦予消費者的基本權益。

因此，意大利反競爭法委員會決定向Apple Distribution International和 Apple Italia SRL作處罰，蘋果需要支付高達1000萬歐元的罰款。惟蘋果對於這些指控則未作出任何回應。

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責任編輯：曾曉汶