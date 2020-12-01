【香港經濟】滙豐：逾7成港企料2022年盈利重回疫情前水平

▲ 滙豐調查顯示，72%港企料業務2022年底前恢復至疫情前盈利水平。

滙豐 （00005） 最新調查結果，香港企業正著力應對市況未明下的變化，並持續投資業務，為未來業務逐步復元作準備，有72%的受訪港企預計2022年底前重返疫情前盈利水平。另外，四分之三正就業務營運推行變革措施，比例為全球最高，反映港企靈活應變的能力。

調查於今年9月至10月訪問了來自39個市場逾萬間企業，當中包括351間香港企業。

調查顯示，香港企業注重加強銷售渠道（51%）、改善現金流和資金管理（46%）及營銷策略（43%）。為維持業務長遠增長，他們亦視數碼平台和工具（52%）、營運流程創新（48%）及供應鏈改革（48%）為未來發展要務。

此外，逾八成港企計劃於未來三至五年擴展國際市場，以尋找新供應商及貿易夥伴（51%）、提升競爭優勢（50%）及把握客戶需求增加的機會（48%），而亞太區仍然是港企擴展計劃的首選市場（60%）。

此外，調查亦顯示，供應鏈為幾乎所有香港企業（98%）均關心的議題。為了加強抗逆力，香港企業會重塑供應鏈，採用與客戶群更接近的供應商。疫情也促使企業重新思考業務發展的優次。超過七成受訪香港企業指，他們在過去一年已在社會及環境方面實施了新的措施。96%認為採取更具可持續性的營運方式，將有助增加客戶需求、吸引投資並建立良好商譽。

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編輯：陳華