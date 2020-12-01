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【港股追蹤】股價愈升愈有 永達汽車再創歷史新高

股樓投資 13:05 2020/12/01

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汽車行業下半年受惠內需消費股反彈，加上中央重啟汽車下鄉等消息，多隻龍頭股份如吉利（00175）、比亞迪（01211）及長城（02333）等均造好。同時間，屬汽車經銷商的永達汽車亦受行業氣氛利好，股價第四季至今已累升近50%，今日（1日）早市再升超過3%，高見13.84元的歷史新高，中午收報13.66元。

公司近期股價走強其實有跡可尋。集團上周四（11月26日）公布，收購保時捷4S店---無錫永達25%及南通永達40%股權，總代價2.62億元人民幣。完成後，公司分別持有無錫永達及南通永達95%及100%股權。

昨晚（11月30日）公司再發公告，向獨立第三方收購分別經營位於雲南、四川地區的六家寶馬4S店，收購代價9,467萬元人民幣，並支付一筆3.64億元人民幣的股權投資補償款。

大行對於上述收購反應正面，瑞信發表報告表示，以收購價計，估計該六家寶馬4S店市盈率為8倍，認為是次收購因估值合理，將為公司帶來戰略性利好作用，故上調對永達2021至2022年度盈利預測，以反映收購因素。該行維持對股份「跑贏大市」評級，目標價更由14元，再調升約9%，至15.3元，以現價計，潛在升幅約10%。

中國汽車工業協會數據顯示，10月份汽車產銷分別達255.2萬輛和257.3萬輛，按月分別輕微增長0.9%和0.1%；但按年計，兩者都有超過11%升幅。而且，汽車產銷已連續7個月呈現按年增長，其中銷量方面，更連續6個月按年增速保持在10%以上，反映汽車行業正全面復甦。

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記者：葉志偉

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