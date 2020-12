【法國示威】執政黨轉軚 同意重寫《整體安全法》

法國政府有意推行《整體安全法》(Global Security Bill),引發民眾大規模示威抗議立法,黑人音樂家遭警察毆打一案更讓風波愈演愈烈。法國執政黨「共和國前進黨」態度急變,周一(11月30日)同意重寫《整體安全法》,試圖平息民憤。

【法國示威】巴黎警察毆打黑人音樂家 遭政府停職候查 【下一頁】

《整體安全法》第24條列明如民眾意圖傷害警察下,拍攝及發布執勤警員的影像,最高可被判入獄一年及罰款4.5萬歐元(約41.7萬港元)。條例引起爭議,民眾憂慮新法案會加劇警暴。

「共和國前進黨」主席卡斯塔內(Christophe Castaner)周一表示,有必要澄清新措施:

該法案將獲完全重寫及提交新版本。

(The bill will be completely rewritten and a new version will be submitted.)