【法國示威】執政黨轉軚 同意重寫《整體安全法》

法國政府有意推行《整體安全法》（Global Security Bill），引發民眾大規模示威抗議立法，黑人音樂家遭警察毆打一案更讓風波愈演愈烈。法國執政黨「共和國前進黨」態度急變，周一（11月30日）同意重寫《整體安全法》，試圖平息民憤。

【法國示威】巴黎警察毆打黑人音樂家 遭政府停職候查 【下一頁】

《整體安全法》第24條列明如民眾意圖傷害警察下，拍攝及發布執勤警員的影像，最高可被判入獄一年及罰款4.5萬歐元（約41.7萬港元）。條例引起爭議，民眾憂慮新法案會加劇警暴。

「共和國前進黨」主席卡斯塔內（Christophe Castaner）周一表示，有必要澄清新措施：

該法案將獲完全重寫及提交新版本。 （The bill will be completely rewritten and a new version will be submitted.）

法國内政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）則拒絕直接撤回法案具爭議的條文，並且表示警察目前未獲得充分保護（are not protected enough）。

達爾曼寧周一於國會上表示，法國警察每年進行約300萬次行動中，約有9,500次遭政府網站列為濫權及作出譴責，百分率僅為0.3％。達爾曼寧更表示，保護警察及保障新聞自由沒有衝突。

責任編輯：鄭錦玲