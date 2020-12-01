【中資電動車】高盛目標價倍數增加、11月交付量報喜　小鵬理想蔚來盤前反彈4%至12%

▲ 今年首11個月，小鵬累計交付21341輛，同比增長87%。

美國上市中資電動車股近期股價大上大落，小鵬汽車（美：XPEV）、蔚來汽車（美：NIO）、理想汽車（美：LI）周一股價大跌6%至9%。小鵬汽車、蔚來汽車周二公布11月電動車交代量，再創單月新高，而且高盛最新報告調升中國電動車滲透率預測，大舉調高理想汽車目標價近兩倍至60美元，維持確信買入名單，蔚來汽車目標價由7.7美元升6.7倍至59美元，評級由沽售轉至中性。

周二美股盤前三大電動車中概股股價大升，至香港時間下午7時35分，理想汽車盤前升12.5%至40.5美元，蔚來汽車盤前升4.2%至52.65美元，小鵬汽車盤前升8.6%至63.8美元。

小鵬汽車11月交付量增逾3倍 蔚來交付連續4月新高

據內地媒體資料，小鵬汽車11月總交付量達到4224輛，按年增長342%，創今年新高。今年首11個月，小鵬累計交付21341輛，按年增長87%。

小鵬P7單月交付量2732輛，按月增長30%，創單月交付紀錄；自今年6月底啟動規模交付以來，已累計交付11371台，突破1萬輛；小鵬G3單月交付1492台，按月增長59%，創2020年新高。

蔚來汽車11月則交付5291輛，按年增加1.1倍，連續4個月創品牌單月交付新高。

小鵬汽車月賣車3040輛撐起3600億市值 何小鵬提員工「不要關注短期起落」，詳情可見【下一頁】

高盛：中國電動車政策大幅調整

高盛最新報告對內地電動車銷售愈見樂觀，高盛表示，內地年內一連串政策推動電動車普及，同時在未來銷售佔比目標進取，該行也更改電動車銷售佔比預測，以插電式混合動車汽車、電池推動汽車計，2020年佔內地市場銷售約5%，2025年預測由13%提高至20%，2035年預測由37%升至53%，反映未來4年內地電動車市場將明顯加快。

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編輯：吳敏芳