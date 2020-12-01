【南韓5G】全因iPhone 12？南韓5G用戶佔比攀升、10月用戶數目逼近1000萬

▲ 據《韓聯社》引述最新數據顯示，截至今年10月底，南韓5G用戶數已逼近1000萬人。

首批搶攻5G商用市場的南韓，自去年4月推出商用5G以來的使用情況如何？據《韓聯社》引述最新數據顯示，截至今年10月底，南韓5G用戶數已逼近1000萬人。在南韓7,040萬名流動網路用戶當中，申辦5G的用戶佔比攀升至14.2%。

報道指，南韓科學技術情報通訊部日前公佈數據指，南韓5G用戶數目在10月底，已達998萬人，較9月增長73.5萬人；南韓4G用戶數則持續下滑，10月較9月減少39.7萬人，降至5390萬人。

事實上，南韓推出商用5G接近一年半以來，一度因為服務價格高昂、無法提供優質的連線與覆蓋率，令許多5G用戶再度選擇使用較低速的4G網路服務，而在10月初就有南韓國會議員洪宗敏（音譯，Hong Jung-min）提供審計報告指，在南韓選用5G後再改用4G的用戶超過56萬人。

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報道又分析，蘋果公司（Apple）今年10月底在南韓推出5G旗艦手機iPhone 12系列，預料將加速推動用戶轉向5G。iPhone 12系列在南韓市場推出以來，蘋果估計已在該地出售約60萬部新iPhone。

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責任編輯：張寶燕