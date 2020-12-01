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【互聯互通】余偉文：爭取早日啟動「理財通」　研引入A股、債券衍生品交易

Hot Talk 12:41 2020/12/01

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金管局總裁余偉文表示，會力爭早日啟動「理財通」，並會爭取在互聯互通基礎上推出股債衍生工具。（資料圖片）

中港互聯互通機制進一步擴容，未盈利生科股及科創板將分別納入南、北向通名單。金管局總裁余偉文表示，股票通及債券通都取得佳績，下一步要將互聯互通擴展到其他資產類別，除爭取早日啟動「跨境理財通」，會一併爭取推出人民幣股票和債券相關的衍生工具，回應境外投資者日益增加的風險管理需求。

未盈利生科股可納互聯互通，特首林鄭月娥指1個月後將正式納入【下一頁】

余偉文出席金融街論壇年會時表示，香港過去在人民幣國際化進程中發揮的積極作用，展望未來境外投資者對人民幣資產配置需求，將會有長期上升趨勢，特別是中國經濟最先走出疫情，而在低息環境持續下，人民幣資產回報率明顯高於大部分歐美地區資產，形成相當大的吸引力。

他續指，互聯互通機制自開通以來取得豐碩成果，人民銀行、金管局等相關機構亦都跟隨市場需求，不斷提出優化措施，下一步將要把互聯互通擴展到其他資產類別。

余偉文：港具備成熟條件　爭取推出人民幣股債相關衍生工具

除爭取「跨境理財通」早日啟動，余偉文指出，要實現更高水平的開放，其中一個重要課題就是要為市場提供更多風險管理的產品和管道，以回應境外投資者對風險管理的需求增加。同時亦要小心處理引進各種管理風險的衍生品交易的相關風險。

他續指，香港的人民幣外匯和利率衍生品交易比較成熟，交易規則和監管要求與國際接軌，具備比較成熟的條件，為投資人民幣資產的國際投資者提供更好服務。下一步，當局會和內地緊密合作，在互聯互通的基礎上，爭取推出股票和債券相關的衍生工具，在風險可控的情況下，最大程度地滿足市場需求。

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編輯：趙穎妍

香港股票 疫情 經濟 科創板 股票 債券 人民幣國際化 林鄭月娥 余偉文 香港金融管理局

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