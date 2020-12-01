【鄧麗君展覽】港鐵中環站12月展出鄧麗君逾百件展品　紀念逝世25年

▲ 港鐵在中環站首次展示鄧麗君多項珍貴物品，以紀念這位傳奇歌星逝世25年。

港鐵 （00066） 中環站J出入口的「港鐵‧藝術」展廊，將於12月份展出由「香港鄧麗君歌迷會」主辦的「夢縈魂牽鄧麗君」回憶展，首次展示鄧麗君多項珍貴物品，以紀念這位傳奇歌星逝世25年。是次展覽展出約100件與鄧麗君有關的珍貴物品，包括照片、唱片封套、地鐵紀念車票、鄧麗君小姐微型雕像及其故居模型，以及鄧麗君小姐向歌迷會送贈的衣服及飾物。

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歌迷會會長張艷玲希望，參觀者可從展品中感受及瞭解鄧麗君小姐於六十至九十年代的輝煌時刻。

圖看鄧麗君展覽

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港鐵事務總監蔡少綿表示，鄧麗君清澈甜美的聲音及精彩的歌唱表演令無數人為之著迷，是次展覽能夠讓其歌迷及大眾近距離接觸這些陪伴鄧麗君小姐歌唱生涯的珍貴物品，並從中感受到她永恆的藝術與風采，貫徹港鐵將藝術融入大眾日常生活當中的宗旨。

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編輯：陳韻妍