【美團股價】美團績後升不起？　富瑞上調目標至360元（附8大行最新目標價）

▲ 券商唱好美團。

美團 （03690） 周一公布第三季季績，美團單季收入按年增長29%至354億元人民幣，經調整溢利按年增長5.8%至20.54億元人民幣。美團業績雖然較各大行預期理想，但績後美團股價未收復周一績前大跌7%失地，早段反彈3%後乏力，半日僅升1個價位，報290.2元，成交74.4億元。

美團業績後，各大行陸續更新美團目標價，並再現目標價「鬥牛」，不過隨近月股價近期大升，即使各行調高美團目標價，不少最新目標也僅較美團歷史高位338.2元稍高。

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多家大行發報告稱，美團上季業績穩健，且三大業務表現強勁優於市場預期。

富瑞最新報告指出，美團期內針對旺季推出新外賣服務，如宵夜商戶服務，料第4季外賣業務收入增長可繼續達33%，維持第三季高增長，月交易客戶可達3億戶；到店、酒店和旅遊業務回後至疫情前水平，上季收入按年回升4.8%，今季將加快至12%；新業務上，美團續視團購平台「美團優選」為重點服務，料年底可覆蓋1000個內地縣市，即使預期分部收入今季續增長45%，該行料美團分部虧損會擴大。

富瑞最新調高美團目標價，由300元升至360元，反映美團執行力和「外賣平台+」策略可保長線增長。在最樂觀情景，外賣、到店服務增長加快，富瑞最牛看432元。

野村就指出，美團餐飲外賣業務的復甦更勝預期，外賣交易量及訂單數量有所增長，強調美團加大對以「食雜零售」為核心的新業務投入，看好業務前景。該行將美團目標價由300元，調升至342元，維持「買入」評級。

野村認為，美團新業務虧損不斷擴大，因側重投入食雜零售業務且7月新進美團優選服務，而這個領域目前競爭激烈，面對這種情況下，美團將實行地域擴張為主要任務，計劃今年底前將美團優選服務推廣至全國1000個城市。由於美團在美團優選的發展處於起步階段，認為騰訊 （00700） 的小程序渠道，有力幫助美團的綫上團購服務的發展。

滙證最牛目標價未變

瑞信也上調美團目標價值至340元，維持「跑贏大市」的評級。瑞信認為，美團外賣業務強勁復甦，到店業務業務改善，經營利潤率強勁。在核心業務全面恢復下，未來增長將會來自綫上團購，而美團的強執行力、當地加盟商和核心業務都會給予支持。

另外，大和認為美團季績帶來驚喜，指美團的「食雜零售」是未來增長的關鍵，目標價升至350元，重申「買入」評級。

大摩則表示，美團上季業務回到正軌上，核心業務的利潤率有大改善；公司即將推出新模式，例如團購「美團優選」有助擴大用戶及市場範圍。因此，維持美團「增持」評級，目標價上調至300元。

另外，高盛暫時維持美團目標價在349元，花旗則予目標價300元，滙證目標價386元，則為各主要券商中最高。

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編輯：陳華