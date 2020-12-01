【美股焦點】標普500指數將於本月21日一次過納入Tesla

本周一（11月30日）標普道瓊斯指數公司宣布，將於12月21日一次過納入Tesla，這意味著追蹤標普500指數的被動基金需要買入約730億美元的Tesla股票，消息令該公司股價周一收市後升4.32%。自指數公司宣布獲准入標指以來，該公司股價已經上漲近四成，年初至今則升約5.8倍，市值達5,380億美元。

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此前標普道瓊斯指數公司曾指，由於Tesla規模龐大，且股價較為波動，因此公司需要參考投資意見，以評估是一次性將Tesla納入，還是在 14 日和 21 日分兩批納入。道瓊斯指數公司高級指數分析師Howard Silverblatt指，Tesla經流通量調整市值約為4,370億美元，這意味著追蹤標普500指數的被動基金需要換馬約727億美元，遠遠高於日常的交易量。

除了被動資金外，Tesla被納入標指，或將吸引美國主動管理型大型互惠基金購買80億美元該公司股票。

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