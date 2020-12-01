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【法國示威】巴黎警察毆打黑人音樂家 遭政府停職候查

環球社會熱點 12:26 2020/12/01

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有黑人音樂家早前於巴黎街頭遭警員毆打，更觸發法國民眾不滿。

法國的《整體安全法》（Global Security Bill）立法風波持續，引發一連串示威，抗議政府立法通過加強保護警察。再加上有黑人音樂家早前於街頭遭警員毆打，更觸發民眾不滿。法國政府宣布將涉案警察停職，並拘留其中兩人。

【法國疫情】推三階段式解封 周末起部份商店可營業  【下一頁】

法國國民議會早前通過《整體安全法》引起爭議，其中第24條列明如民眾意圖傷害警察下，拍攝及發布執勤警員的影像，最高可被判入獄一年及罰款4.5萬歐元（約41.7萬港元）。大量民眾認為新法案會加劇警暴，參與示威抗議有關法案。

法國新聞網站上周發布一段影片，顯示一名黑人音樂家澤克勒（Michel Zecler）於巴黎的錄音室遭到警員毆打，警員更使用警棍打向澤克勒。據悉，澤克勒當時未有戴口罩，為免遭警方罰款而返回錄音室。他表示警員其後走入錄音室，除了毆打他之外，更發表涉及種族歧視的言論。

其中兩名警員遭到拘留，包括一名已任職19年的44歲警員及一名23歲警員。另外兩名警員同樣停職候查，但獲有條件保釋。

澤克勒遭警員毆打一案也加劇了民眾對《整體安全法》的反感情緒。有示威者認為如新法案落實，澤克勒遭警員毆打的影片會被視為犯法，從而無人公開影片，導致警察對澤克勒施暴的情況無從證實。

責任編輯：鄭錦玲

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