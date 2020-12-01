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【異動股】郵儲行急升5% 增資300億人幣獲大行唱好

股市 12:10 2020/12/01

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郵儲行補充資本300億元人幣

郵儲行 （01658） 昨日宣布向母企郵政集團非公開發行最多300億元人民幣A股，以補充核心一級資本。郵儲行股價急升5%，午市收報4.6元，成交4.17億元。

郵儲行將按除息後歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產作為發行依據，以每股5.55元人民幣計算，最多發行54.05億股。該批股份有5年禁售期。在今次發行完成後，郵政集團持股比例將由65.18%上升至67.21%；H股公眾股東持股佔比則由22.28%下降至20.97%。

截至9月底，郵儲行核心一級資本比率為9.51%，為國有大行中較低水平。

富瑞大升目標價四成

富瑞認為消息對郵儲行H股非常正面，將郵儲行評級由「持有」上調至「買入」，並大升目標價四成至6.36元。

富瑞指出，看好原因包括：1）發行價較H股有49%溢價；2）僅稀釋5%每股盈利及0.5%每股資產淨值；3）今年更大機會可保持派息比率在30%；及4）明年有更大空間發放更多貸款。

高盛估算，今次發行可提升郵儲行核心一級資本比率46點子，有助支持貸款增長。如資金投放於較高息資產，可望抵銷每股盈利被稀釋對股本回報率的影響。

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編輯：謝智聰

國有內銀股 香港股票 郵儲銀行（01658）

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