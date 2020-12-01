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【疫市營商】滙豐調查：逾7成港企料2022年底前　恢復至疫前盈利水平

商業 11:58 2020/12/01

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據滙豐最新一項企業調查顯示，有3分之2的受訪香港企業預期明年收入未必錄得增長，但仍然有5成企業計劃加大業務投資；2成擬維持目前投資水平。

【限聚令收緊】食肆每枱人數減至2人　業界料生意大跌

最新《滙豐商貿領航》調查於今年9月至10月訪問了來自39個市場逾萬間企業，當中包括351間香港企業。有72%的香港企業預計業務將可於2022年底前恢復至疫情前盈利水平。為了滿足客戶不斷變化的需要，亦有4分之3正就業務營運推行變革措施；此比例屬全球受訪市場中最高，反映港企靈活應變的能力。

調查又發現，加強銷售渠道為港企目前最關注的項目，比例高達51%；改善現金流亦佔46%。至於未來發展方面，港企則重視數碼平台和工具（52%）、營運流程創新（48%）及供應鏈改革（48%）。

此外，逾8成港企計劃於未來3至5年擴展國際市場，而亞太區仍然是港企擴展計劃的首選市場（60%）。企業希望藉拓寬市場，尋找新供應商及貿易夥伴（51%）、提升競爭優勢（50%）及把握客戶需求增加的機會（48%）。

【限聚令收緊】健身中心不多於2人　業界：整體生意將跌三分之二

【限聚令收緊】遊戲機中心周三關閉　持牌遊戲機中心商會：禍及無辜

責任編輯：葉泳珊

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