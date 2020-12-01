技術共振將引領數字經濟加速度

站在2021年衰退式復甦的起點，數字經濟的集體路徑跳躍將結下碩果，產業互聯網領域的技術共振將引領數字經濟的加速度，為全球經濟注入可持續增長的動能。從投資角度，高成長性逐漸向數字經濟企業聚攏，中國股市有望受益於結構轉型所帶來的超額回報。

數字經濟的增長動力源來自於兩個方面，技術突破與共振效應。數字經濟下半場，疫情加速了全球產業互聯網布局，圍繞人工智能、工業互聯網、5G等新基建領域的投資力度逐步加大。此背景下，製造業借助數字轉型，發揮精細化、創新化和規模化的三重優勢，有望切換成為數字經濟的新增長點。而技術與模式之間的共振效應，則造就了數字經濟進化的加速度。華為的GCI2019調查發現，當一個國家的雲準備度達到50分，和物聯網準備度達到45分時，人工智能對經濟的貢獻比重開始擴大。具體來說，一個國家的IT投資佔比達GDP總量的3%至4%時，將撬動雲和人工智能的拐點效應，助力人工智能的騰飛。數據顯示，發達國家，尤其是歐洲國家普遍更重視ICT投資，澳大利亞、丹麥、瑞典和英國ICT投資程度最高。2020年，疫情防控無差別地造成物理隔離，推動數字經濟的集體進化，為共振效應的積累創造了條件。2021年，在全球經濟步入衰退式複甦階段之際，數字經濟的自我強化還將加速兌現，以其加速度向全球經濟提供持續動力。

高成長性向數字經濟企業聚攏，中國資本市場將受益於數字經濟紅利。近年來傳統企業增長速度繼續放緩，2016年至2019年EPS市值加權增長率（5年CAGR）均值由2011年至2015年的9.11%下降至9%。與此同時，數字經濟卻在持續提供高成長性，EPS增長率均值由2011年至2015年的15.55%進一步上升至2016年至2019年的17.38%，大幅領先於其他企業。作為數字化轉型的成功代表，中國資本市場的結構也在近10年間發生了轉變，數字經濟企業（電商、互聯網媒體和科技）在滬深300指數中的數量佔比由2010年的4%上升至2020年的14%。五中全會公報提出建設網絡強國和數字中國，上述趨勢料將在「十四五」階段繼續加速推進。同期，彭博全球指數以及彭博亞洲指數中的數字經濟企業數量佔比卻略有下降，大約均在8%的水平。由此，結構轉型也將向中國資本市場注入動力，數字經濟高成長性或將為中國股市持續帶來超額回報。