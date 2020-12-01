[阿里巴巴9988] 阿里小米認購 內地家居建材零售商居然之家股份

近期作出配股的內地家居建材零售商居然之家（深：000775）公布定增結果，定向增發的５5.09億股，發行價每股7.06元（人民幣．下同）。包括華夏基金、興全基金、阿里、小米科技、泰康資管、顧家家居等23位投資者參與認購，合計認購35 .95億元，新增的股份明日（2日）在深交所上市，認購對象的限售期為6個月。

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認購者中，包括認購了1416萬股的小米科技（武漢）有限公司，該公司法定代表人為雷軍，以及認購了2832萬股的阿里巴巴（成都）軟件技術有限公司。在居然之家的股東名單中，持股5％以上股東阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司，與阿里巴巴（成都）軟件技術有限公司受同一主體阿里巴巴（09988）控制。換言之，阿里和小米分别涉資2億元和1億元。

中午，阿里跌1%報258.8港元，小米(01810)跌0.9%報26 .25港元，居然之家升3%報8.58元。

早於2018年，阿里已投資約54.5億元買入居然之家15%股份，擴展新零售版圖。

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