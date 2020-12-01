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【美國大選】黨友籲特朗普「為國家好」出席拜登就職典禮

環球政治 11:55 2020/12/01

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美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登料為美國候任總統，惟總統特朗普不滿結果，在多州發起訴訟。被外界稱為特朗普啦啦隊長的格雷厄姆（Lindsey Graham）指，若拜登當選，特朗普應出席拜登的就職典禮，形容這是令美國好的決定。

巴西總統未承認拜登當選 稱或有選舉欺詐 【下一頁】

格雷厄姆被記者問及，特朗普應否出席拜登的就職典禮時，他回應指：

「如果拜登最終獲勝，是的，我認為應出席。我只是認為這對國家有好處。這也對他有好處。」

(If Biden winds up winning, yeah, I think so. I just think it’s good for the country. It’d be good for him.）

拜登玩狗扭傷腳「髮絲狀骨折」 特朗普：早日康復 【下一頁】

格雷厄姆指，自己最近有與特朗普交談，指特朗普「正專注於他所面對的挑戰」以及與郵寄投票相關的可能出現的選舉欺詐行為。

The Daily Beast早前報道指，特朗普有意在拜登1月20日就職典禮當日舉辦活動，宣布2024年再選總統。

據悉特朗普認為拜登為人沉悶，故傳媒將會關注自己更多，而當日宣布再選，將可令自己未來4年繼續成為焦點。

責任編輯：林嘉莉

選舉 總統大選 特朗普 拜登

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