【美國大選】黨友籲特朗普「為國家好」出席拜登就職典禮

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨總統候選人拜登料為美國候任總統,惟總統特朗普不滿結果,在多州發起訴訟。被外界稱為特朗普啦啦隊長的格雷厄姆(Lindsey Graham)指,若拜登當選,特朗普應出席拜登的就職典禮,形容這是令美國好的決定。

格雷厄姆被記者問及,特朗普應否出席拜登的就職典禮時,他回應指:

「如果拜登最終獲勝,是的,我認為應出席。我只是認為這對國家有好處。這也對他有好處。」

(If Biden winds up winning, yeah, I think so. I just think it’s good for the country. It’d be good for him.)

格雷厄姆指,自己最近有與特朗普交談,指特朗普「正專注於他所面對的挑戰」以及與郵寄投票相關的可能出現的選舉欺詐行為。

The Daily Beast早前報道指,特朗普有意在拜登1月20日就職典禮當日舉辦活動,宣布2024年再選總統。

據悉特朗普認為拜登為人沉悶,故傳媒將會關注自己更多,而當日宣布再選,將可令自己未來4年繼續成為焦點。

責任編輯:林嘉莉