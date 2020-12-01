  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 12:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Apple One早期訂閱用戶　試用期後出現續訂問題

科技 11:47 2020/12/01

分享：

據外媒《9to5Mac》報道，有不少用戶在註冊了免費試用Apple One 30天後就出現了賬單問題。

蘋果早前推出Apple One讓用戶透過一個價錢享受Apple多種訂閱服務，包括Apple Music、Apple TV+、Apple、Arcade、iCloud以及全新登場的Fitness +，雖然暫未在香港推出，不過海外地區自10月30日已正式上市。據外媒《9to5Mac》報道，有不少用戶在註冊了免費試用Apple One 30天後就出現了賬單問題。
 
報道指，受影響的用戶在10月30日推出Apple One當天就開始免費試用，至今已過去整整一個月，理論上會自動轉到付費訂閱。然而在轉換過程中就遇到了問題，即使選擇續訂該服務，也將訂閱標記為過期。

【蘋果新服務】Apple Fitness+即將上線　料與iOS 14.3同步登場

將成Airpods Pro勁敵？三星Galaxy Buds Pro或最快明年初、隨新旗艦機Galaxy S21登場
 
另有用戶在重新訂閱Apple One時，彈出了一個錯誤消息，顯示訂閱項目正被修改。目前仍未清楚為何出現此問題，蘋果的系統狀態頁面也沒有任何跡象顯示受黑客攻擊，預計僅為短暫故障，而蘋果可能會在伺服器端（Server-side）解決有關問題。

【網絡熱話】社交媒體將湧現「移民潮」？一文看清MeWe、Rumble、Gab崛起原因

責任編輯：張寶燕

相關文章

【PS5】為買PS5主機　狂熱機迷將睡床搬至店舖門前「瞓住排隊」
2020/11/29
【PS5】為買PS5主機　狂熱機迷將睡床搬至店舖門前「瞓住排隊」
【加密貨幣】傳Facebook加密貨幣Libra　最快明年1月有限度發行使用
2020/11/30
【加密貨幣】傳Facebook加密貨幣Libra　最快明年1月有限度發行使用
【太空任務】SpaceX衛星網絡Starlink正式商用時間 　延至2021年
2020/11/30
【太空任務】SpaceX衛星網絡Starlink正式商用時間 　延至2021年
英之傑綫上互動蒐數據　銳意完善線下體驗
2020/11/30
英之傑綫上互動蒐數據　銳意完善線下體驗
創新科技及應用 科技產品 Apps商店 手機Apps 香港 Apple iCloud Apple Music Apple TV

下一篇文章

【每日焦點】SpaceX、華為遇阻滯　高速網絡業務發展未如理想？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

將威脅美國？中國「數據霸權」北斗衛星更頻繁觀測全球主要國家
將威脅美國？中國「數據霸權」北斗衛星更頻繁觀測全球主要國家
【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）
【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【5G手機】華為旗艦手機Mate 40 Pro正式登港　售8,388元
【5G手機】華為旗艦手機Mate 40 Pro正式登港　售8,388元
【緊急警示】港府推緊急警示系統　SMS即時通報緊急情況、「極度緊急警示」不可拒收
【緊急警示】港府推緊急警示系統　SMS即時通報緊急情況、「極度緊急警示」不可拒收
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】