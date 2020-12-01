Apple One早期訂閱用戶　試用期後出現續訂問題

▲ 據外媒《9to5Mac》報道，有不少用戶在註冊了免費試用Apple One 30天後就出現了賬單問題。

蘋果早前推出Apple One讓用戶透過一個價錢享受Apple多種訂閱服務，包括Apple Music、Apple TV+、Apple、Arcade、iCloud以及全新登場的Fitness +，雖然暫未在香港推出，不過海外地區自10月30日已正式上市。據外媒《9to5Mac》報道，有不少用戶在註冊了免費試用Apple One 30天後就出現了賬單問題。



報道指，受影響的用戶在10月30日推出Apple One當天就開始免費試用，至今已過去整整一個月，理論上會自動轉到付費訂閱。然而在轉換過程中就遇到了問題，即使選擇續訂該服務，也將訂閱標記為過期。

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另有用戶在重新訂閱Apple One時，彈出了一個錯誤消息，顯示訂閱項目正被修改。目前仍未清楚為何出現此問題，蘋果的系統狀態頁面也沒有任何跡象顯示受黑客攻擊，預計僅為短暫故障，而蘋果可能會在伺服器端（Server-side）解決有關問題。

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責任編輯：張寶燕