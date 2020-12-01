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【新冠肺炎】林鄭月娥：水警已設舉報熱線　市民可舉報私人遊艇違規聚會

環球政經 12:10 2020/12/01

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本港新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥昨日（30日）公布新一輪防疫措施，當中包括設立舉報熱線，讓市民舉報有違反防疫規例的行為。林鄭月娥今早出席行政會議前表示，針對私人遊艇聚會，水警已設立舉報熱線3660 8623，如市民在碼頭或登岸處，看見群組聚集出海，可致電舉報。

【新冠肺炎】限聚令收緊至2人　食肆晚上10時後禁堂食　最新防疫措施一覽【下一頁】

【新冠肺炎】郵件派遞服務維持正常 全港郵局提早下午4時關閉【下一頁】

林鄭月娥又指，新設的熱線是針對派對房間、卡拉OK、夜總會關閉後，有人話會以海上活動聚集，多加熱線不代表其他違規行為不歡迎舉報或跟進。她補充，其他懷疑違反防疫規例，當局亦有多個方法讓市民舉報，包括網上電子報案中心、各區警署報案室，以及政府熱線1823。

 

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責任編輯：楊子瑩

限聚令 行政會議 疫情 林鄭月娥 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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