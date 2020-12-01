【港股通】未錄盈利生物科技股 料一個月後可納入互聯互通

上周，港交所（00388）與上交所及深交所達成共識，將擴大滬深港通股票範圍。行政長官林鄭月娥今早出席行會前表示，施政報告提出將未盈利生物科技公司納入互聯互通範圍有所進展，料合資格公司可在一個月後納入可投資股票範圍，透過滬深港通進行交易。

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滬深港交易所協商後決定，若科創板公司股票屬於上證180、上證380指數成份股，或A+H股公司的A股，該股票將根據滬港通現有規定調入滬深港通股票範圍，而其對應的H股亦將根據滬深港通現有規定調入港股通股票範圍。

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今日生物科技板塊普遍上升，啓明醫療B（02500）升5.3%至74.6元，成交5334萬元；信達生物（01801）今日升4.9%至53.55，成交2.15億元；康希諾生物B（06185）升3.3%，創月內高位177.8元，成交1.8億元；泰格醫藥（03347）升近4%至135.6元，報135.6元，成交1.2億元；百濟神州則跌7.6%至154元，成交4807萬元。

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