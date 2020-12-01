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【新股IPO】泡泡瑪特9992孖展88億元超購13倍　一手入場費7777元

新股IPO 11:31 2020/12/01

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泡泡瑪特IPO正在招股。

泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 正在招股，孖展現已足額。截至上午11點13分，泡泡瑪特孖展錄得88.31億，超額認購13.08倍。當中，富途證券借出75.26億。泡泡瑪特計劃發售1.357億股，集資最多6.74億美元（約52.2億元），泡泡瑪特招股價介乎31.5元至38.5元，一手（200股）入場費7777.6元。泡泡瑪特聯席保薦人為摩根士丹利、中信證券。

泡泡瑪特招股詳情，可見【下一頁】

泡泡瑪特於2010年成立，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。公司目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 泡泡瑪特（09992） 孖展 IPO
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