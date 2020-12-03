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【新股IPO】泡泡瑪特9992孖展706億元超購111倍　國際配售提早截飛

新股IPO 17:41 2020/12/03

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泡泡瑪特IPO正在招股。

泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 正在招股，孖展現已足額。截至12月3日下午17時40分，泡泡瑪特孖展錄得706.35億元，超額認購111.6倍。據外電報道指，泡泡瑪特銷情理想，國際配售將於提早截飛。

綜合多間券商數據，當中富途證券借出129.27億元、華泰國際借出142億元、耀才借出82億元、輝立借出74億元。泡泡瑪特計劃發售1.357億股，集資最多6.74億美元（約52.2億元），泡泡瑪特招股價介乎31.5元至38.5元，一手（200股）入場費7777.6元。泡泡瑪特聯席保薦人為摩根士丹利、中信證券。

 

泡泡瑪特有中國迪士尼夢，認購前要知甚麼？【下一頁】

泡泡瑪特招股詳情，可見【下一頁】

圖看泡泡瑪特概覽

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泡泡瑪特於2010年成立，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。公司目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 泡泡瑪特（09992） 孖展 IPO

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