【新股IPO】泡泡瑪特9992孖展260億元超購40倍　一手入場費7777元

▲ 泡泡瑪特IPO正在招股。

泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 正在招股，孖展現已足額。截至下午5時半，泡泡瑪特孖展錄得260.21億元，超額認購40.5倍。當中，華泰國際借出100億元。泡泡瑪特計劃發售1.357億股，集資最多6.74億美元（約52.2億元），泡泡瑪特招股價介乎31.5元至38.5元，一手（200股）入場費7777.6元。泡泡瑪特聯席保薦人為摩根士丹利、中信證券。

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泡泡瑪特於2010年成立，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。公司目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。

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編輯﹕賴奕羚