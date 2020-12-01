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【美股焦點】Tesla將一次過納入標普500指數　料帶動逾千億美元交易活動

股市 11:25 2020/12/01

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【美股焦點】Tesla將一次過納入標普500指數

美國電動車製造商Tesla（美：TSLA）本月將納入標普500指數，標普道瓊斯指數公司公布，Tesla將於12月21日一次過納入指數，而不會分兩次納入，意味華爾街交易員將要處理數巨額被動投資基金換馬的交易。外電此前估計，Tesla納入標指將帶動超過1,000億美元的交易活動。

Tesla將是有史以來被納入指數時市值最大的企業，而且會成為標指權重最高的股份之一，料權重將略高於1%。根據指數公司聲明，公司將以全流通市值加權（full float-adjusted market capitalisation weight）的標準納入Tesla。有關調整將於12月21日開市前生效。

Tesla股價曾突破600美元，詳見【下一頁】

Tesla 目前的市值約5380億美元，按照目前的市值，其將成為標普500指數中第6大公司，市值略高於巴郡（Berkshire Hathaway Inc；美：BRKA），低於Facebook （美：FB）。

自上月中Tesla被納入股指的消息公布以來，股價升逾40%，年初至今的漲幅高達6倍。標普500指數年初至今漲幅為13%。至於Tesla加入後，被取代剔出的股份將於12月11日公布。

相關文章：【Tesla】中國批准Tesla銷售滬製Model Y

編輯：吳敏芳

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 基金 標準普爾500指數 電動車 美元 Tesla
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