  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (二) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2020代表字】韋氏字典列「大流行（Pandemic）」為年度代表字

環球政經 11:17 2020/12/01

分享：

新冠肺炎疫情仍然不止，美國《韋氏字典》（Merriam-Webster）周一（30日）公布，挑選出「大流行（Pandemic）」列為2020年度代表字。

【新冠肺炎】限聚令收緊至2人　食肆晚上10時後禁堂食　最新防疫措施一覽【下一頁】

【美股分析】華爾街大好友料美股牛市持續　標指年底有望見4000點【下一頁】

根據官網所指，「大流行」定義為一種疾病在廣泛地區爆發，例如在多個國家或多洲，通常會影響很大一部分人口。

公告指，由今年1月20日美國有首宗新冠肺炎確診個案開始，「大流行」一字的搜尋量持續上升。單在世界衛生組織（WHO）3月11日正式將新冠肺炎確認為大流行後，該字的搜尋量急增，較2019年同期，增加115,806%。

其他字典早前亦公布了其所選的年度代表字，《柯林斯英語詞典（Collins Dictionary）》的為「封鎖（Lockdown）」一字，而《牛津英語字典（Oxford English Dictionary）》則指無法選出單一年度代表字，因2020年太混亂。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

疫情 美國 世界衞生組織 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美股焦點】被指iPhone防水廣告誤導消費者　蘋果遭意國罰款近1億元

下一篇文章

【異動股】9月股價曾單日腰斬五成 河北建設一個上晝又無左一半？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
金價失守1800美元 專家話主要是這三大原因
金價失守1800美元 專家話主要是這三大原因
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【買樓理財】首置客不講價　新高價買屯門樓　代理：買家預計易升難跌
【買樓理財】首置客不講價　新高價買屯門樓　代理：買家預計易升難跌
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題