【2020代表字】韋氏字典列「大流行（Pandemic）」為年度代表字

新冠肺炎疫情仍然不止，美國《韋氏字典》（Merriam-Webster）周一（30日）公布，挑選出「大流行（Pandemic）」列為2020年度代表字。

【新冠肺炎】限聚令收緊至2人 食肆晚上10時後禁堂食 最新防疫措施一覽【下一頁】

【美股分析】華爾街大好友料美股牛市持續 標指年底有望見4000點【下一頁】

根據官網所指，「大流行」定義為一種疾病在廣泛地區爆發，例如在多個國家或多洲，通常會影響很大一部分人口。

公告指，由今年1月20日美國有首宗新冠肺炎確診個案開始，「大流行」一字的搜尋量持續上升。單在世界衛生組織（WHO）3月11日正式將新冠肺炎確認為大流行後，該字的搜尋量急增，較2019年同期，增加115,806%。

其他字典早前亦公布了其所選的年度代表字，《柯林斯英語詞典（Collins Dictionary）》的為「封鎖（Lockdown）」一字，而《牛津英語字典（Oxford English Dictionary）》則指無法選出單一年度代表字，因2020年太混亂。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩