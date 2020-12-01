郭樹清：房地產是現階段中國金融風險最大的「灰犀牛」

▲ 銀保監會主席郭樹清發表《完善現代金融監管體系》指出，房地產是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」。

上海證券報報道，銀保監會主席郭樹清發表《完善現代金融監管體系》指出，房地產是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」，堅決抑制房地產泡沫。

恒大財困 深圳國資委接貨【下一頁】

郭樹清出，收益永遠和風險成正比。總有人盼望能以更低風險獲取更高收益，但規律不可能打破。承諾低風險高收益就是詐騙，金融監管要永遠與這類行為作堅決鬥爭。郭樹清強調，堅決抑制房地產泡沫。文章指，房地產與金融業深度關聯。目前，中國房地產相關貸款佔銀行業貸款的39%，還有大量債券、股本、信託等資金進入房地產行業。

我國互聯網金融發展初期，一些網貸平台打著「創新」旗號違規經營，形成巨大金融和社會風險。金融業務如果沒有一定的資本金，那就遲早會陷入困境。巴塞爾協議的核心，就是對銀行信貸確定基本的資本金約束，槓桿率必須處於安全範圍。

他指出，金融監管必須把防止脫實向虛作為主要目標之一，又指金融創新是把「雙刃劍」，既能提高市場效率，也會釀成重大風險，要把握好金融創新的邊界，監管必須趨利避害。

他又指，強化金融基礎設施監管和中介服務機構管理，對金融科技巨頭，在把握包容審慎原則的基礎上，採取特殊的創新監管辦法，在促發展中防風險、防壟斷。

相關文章：【螞蟻上市觸礁】 彭博：明年重啟IPO機會渺茫

【內銀股危機】郭樹清：今年銀行壞賬或大幅增加 應及早處置不良資產

編輯：吳敏芳