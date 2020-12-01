【互聯互通擴容】林鄭月娥預告未盈利生科股最快下月納入　MSCI：科創板可入摩

▲ 林鄭月娥指，合資格未有盈利生物科技股，料一個月後可納入互聯互通。 （曾耀輝攝）

隨施政報告提出互聯互通擴容，引入科創板A股、以香港新規上市的未盈利生物科技股，港交所 （00388） 上周五與上交所及深交所就擴大滬深港通股票範圍達成共識。行政長官林鄭月娥今早出席行會前見記者時指，施政報告中針對將未有盈利的生物科技公司納入互聯互通範圍有進展，估計合資格公司一個月後可納入股票標的範圍，並透過滬深港通交易。

根據滬深港交易所協商決定，科創板公司股票屬於上證180、上證380指數成份股或A+H股公司A股的，該股票將根據滬港通現有規定調入滬股通股票範圍，其對應的H股將根據滬深港通現有規定調入港股通股票範圍。

隨內地指數公司擬在滬深300指數等指數系列，12月將選股範圍擴至上市逾一年的科創板A股，科創板A股納入互聯互通前景清晰。

國際指數公司MSCI最新指出，當科創板股份納入滬深港通，已在其MSCI全球可投資市場指數（GIMI）的成份股的科創股，也會符合該公司要求，納入在其全球指數系列當中。

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編輯：陳韻妍