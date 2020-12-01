【美國經濟】拜登提名耶倫出任財長　耶倫：要恢復美國人的夢想

▲ 耶倫（Janet Yellen）正式被拜登委為財相。

美國當選總統拜登表示，他將提名聯儲局前主席耶倫，擔任他的財政部長。若獲得確認，耶倫將成為擔任該職務的第一位女性。拜登亦任命數名女性加入經濟團隊，協助國家重振經濟。拜登指，整支團隊看起來像美國，有認真目標，擁有最高能力及對國家承諾的堅定信念。

到底耶倫是誰、耶倫經驗有幾豐富？【下一頁】

74歲的耶倫強調，要恢復美國人的夢想，讓社會上每個人都可以發揮自己的潛力。

根據拜登公布的經濟團隊名單，共6名成員。除了耶倫，拜登亦提名奧巴馬執政時期的資深國際經濟顧問阿德耶莫（Adewale Adeyemo）擔任耶倫的首席副手；其他成員還包括美國智庫美國進步中心（Center for American Progress）執行長坦登（Neera Tanden），她將出任白宮管理及預算辦公室主任；普林斯頓大學勞工經濟學家勞斯（Cecilia Rouse）擔任經濟顧問委員會（CEA）主席；另安排競選顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）擔任CEA成員。

相關文章：【中美關係】「金磚四國」之父：對中國而言拜登較特朗普更棘手

相關文章：【名人豪宅】特朗普、拜登豪宅大不同？ 拜登豪宅偏愛簡潔、純樸

相關文章：【美國大選】特朗普：若選舉人團投票予拜登 將會離開白宮

編輯：吳敏芳