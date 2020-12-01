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【美團3690】美團業績超預期 大行齊唱好　野村 大和上調目標價最高350元

股樓投資 09:51 2020/12/01

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美團（03690）昨日（30日）公布第三季業績，盈利增長遠超市場預期，大和及野村分別發表報告，同睇好美團盈利增長前景，齊齊上調目標價，分別給予342元及350元。

美團股價昨日急跌7.1%後，今早見反彈，暫最新報296.6元，升2.3%，成交額28億元。

大和報告指，美團季績再次為市場帶來驚喜，餐飲外賣、到店業務以及酒店及旅遊業務增長均勝過預期，未來收入增長趨勢可持續。美團外賣業務經濟效益勝預期，未來閞鍵將是網上雜貨零售的表現。

【美團3690】美團上季經調整盈利按年增逾5% 勝市場預期 詳情請按【見下頁

大和把美團目標價由300元上調至350元，評級「買入」，相當於外賣業務2021年市銷率11倍、到店業務市盈率24倍、酒店及旅遊業務市銷率24倍。

野村報告同樣指出，美團季內收入及盈利增長，較該行預期高4及5個百分點，雖然非通用會計準則計毛利率跌1個百分點至4.3%，但仍高於該行預期1.7個百分點。

【新股IPO】藍月亮擬最快周內招股  集資約10億美元 詳情請按【見下頁

該行上調美團今、明兩年收入預測3%及4%，把其目標價由300元上調至342元，維持「買入」評級。

美團昨日公布，第三季錄得盈利63.2億元（人民幣，下同），按年急升3.7倍，按季升近1.9倍。期內，收入為354.01億元，按年升28.8%。經調整溢利為20.54億元，按年增5.8%，勝過市場平均預期的10.53億元。

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