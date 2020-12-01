【港股市況】港股12月開局高開81點　中生製藥績後挫逾一成 （不斷更新）

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【美團業績】美團股價反彈3% 上季業績勝市場預期大和野村升目標價（第二版）
美股回吐，道指回吐271點。美股期貨今早上升，港股跟隨高開，恒生指數開報26422點，恒指升81點。中海油 （00883） 續挫逾7%，美團 （03690） 績後升0.7%；滙豐 （00005） 跌近2%。
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焦點新聞：
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即市走勢：
【09：46】中國11月財新製造業PMI 54.9，勝預期的53.5。
【09：44】港股升幅擴至百點，恒指報26452點，升111點。
【09：42】中海油 （00883） 跌幅略為收窄至近半成。
【09：39】車股個別發展，比亞迪 （01211） 跌近0.2%；吉利 （00175） 升1.6%；華晨 （01114） 跌逾2%；長汽 （02333） 升0.6%。
【09：38】中生製藥 （01177） 跌幅擴大至逾一成，跌11%，低見6.93元。
【09：36】美團 （03690） 績後升幅擴至3%，高見299.6元。
【09：29】中生製藥 （01177） 績後挫逾6%，中生製藥首9個月盈利按年跌18%至18.5億元人民幣。
【業績】中生製藥首9個月少賺18% 派季息2仙 新產品銷售佔總收入近4成
【09：27】阿里巴巴 （09988） 逆市跌1.8%；騰訊 （00700） 反彈1.8%；美團 （03690） 升0.7%。美團上季收入按年升28.8%至354.01億元人民幣，經調整溢利錄20.54億元人民幣，按年增5.8%，
【美團業績】美團上季業績勝市場預期 經調整溢利20.54億 較預期高1倍（第二版）
【反壟斷法】美團回應支持反壟斷法：有助互聯網和科技可持續發展
【09：23】恒指開報26422點，升81點。中海油 （00883） 續挫逾7%，美團 （03690） 績後升0.7%；滙豐 （00005） 跌近2%。
【中海油股價】中海油單日狂跌14%歷來第三最傷 傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單 中海油﹕暫未收到美國政府通知（第二版）
【09：13】即月期指開報26440點，升8點。
【09：03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠500億元人民幣。
【08：36】恒指黑期報26393點，跌11點；道指期貨升114點，報29743點。
【08：00】恒大物業 （06666） 以每股8.8元接近下限定價，香港公開發售部分共錄得18.6萬人認購，超額認購9.71倍，一手中籤率50%。
【新股IPO】恒大物業6666逾18萬人認購 超購9.71倍一手中籤率50%（附分配結果）
【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.14元，跌1.36元或3.3%；騰訊 （00700） ADR折合報565.88元，升2.88元或0.5%。
更多ADR收市
【07：30】美股回吐，受累新冠肺炎疫情惡化，道指回吐271點，收報29638點，跌0.91%；標指收報3621點，跌16點或0.46%；納指收報12198點，跌7點或0.06%。
港股ADR收報26106點，跌235點或0.9%。恒指夜期跌96點，收報26336點，轉低水5點。
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責任編輯︰梁浩碩