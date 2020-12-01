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【港股市況】港股12月開局升逾百點　內銀又上工行升逾3% （不斷更新）

股市 11:13 2020/12/01

分享：

港股市況不斷更新

美股回吐，道指回吐271點。美股期貨今早上升，港股12月首個交易日跟隨高開，恒生指數開報26422點，升81點，恒指早段升幅擴大至逾100點。恒生指數升142點，報26484點；國企指數升71點，國指報10617點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元

【新股IPO】京東健康6618孖展錄1396.5億、超購103.6倍　國際配售今日截飛（不斷更新）

【滬深港通】林鄭月娥：合資格未有盈利生物科技股　料一個月後納入互聯互通

即市走勢：

【11：13】大市升逾200點，報26565點，上試10天綫26571點。

【11：11】友邦 （01299） 升3%領市，個股貢獻大市77點。

【10：57】港股升近200點，恒指報26538點，升195點。

【10：49】友邦 （01299） 升幅擴大至近3%，高見87.5元。

【10：45】安踏 （02020） 升逾4%；百威亞太 （01876） 升近2%，2股分別將於周五收市後正式納入恒指成份股。

【異動股】安踏漲近5%　本周五收市後染藍

【10：40】工行 （01398） 升幅擴大至逾3%，高見5.09元。

【10：34】河北建設 （01727） 瀉逾5成，低見9.6元。

【10：31】阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 分別跌逾2%。

【10：30】大市最新升約150點。

【10：26】凱知樂  （02122） 升0.5%。 凱知樂宣布與騰訊 （00700）  旗下騰訊視頻及原力動畫進行IP產業鏈合作，聯合投資、開發、營運《故宮裡的大怪獸》 真人動畫劇集第一季《洞光寶石的秘密》。

凱知樂夥騰訊視頻推出真人劇集　開拓IP作品投資新領域

【10：23】美團 （03690） 再度轉升，股價升0.6%。

【10：21】大麻概念股造好，雄岸 （01647） 升逾2成，高見0.243元；美瑞健康 （02327） 升逾3%。市場憧憬美國解除大麻禁令，美國大麻股隔晚上升。

【10：14】港股升幅擴大至近150點，恒生指數升141點，報26482點。

【10：12】比亞迪 （01211） 升近0.5%。比亞迪在深交所互動易平台稱，目前公司「漢」的在手訂單充足，產能也在逐步釋放的過程中，10月「漢」勁銷7545輛，再創新高。

【10：04】友邦 （01299） 股價造好，友邦升逾2%，高見86.35元。

【10：01】美團 （03690） 轉跌近0.5%，低見288.4元。

【09：59】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾2%，低見255.4元。

【09：53】保利協鑫 （03800） 升一成，破頂高見0.88元。

【09：52】歐舒丹（L’OCCITANE，00973）績後升逾6%，高見17.8元。截至9月底止半年，歐舒丹純利按年跌37.5%至1561.3萬歐元，不派中期息。

【零售業績】歐舒丹半年少賺37.5%不派息　或加快美國等市場店舖整合

【09：49】內銀股再上，工行 （01398） 升逾2%；建行 （00939） 升近1%；農行 （01288） 升0.3%。

【09：46】中國11月財新製造業PMI升至54.9，勝預期的53.5。

【09：44】港股升幅擴至百點，恒指報26452點，升111點。

【09：42】中海油 （00883） 跌幅略為收窄至近半成。

【09：39】車股個別發展，比亞迪 （01211） 跌近0.2%；吉利 （00175） 升1.6%；華晨 （01114） 跌逾2%；長汽 （02333） 升0.6%。

【09：38】中生製藥 （01177） 跌幅擴大至逾一成，跌11%，低見6.93元。

【09：36】美團 （03690） 績後升幅擴至3%，高見299.6元。

【09：29】中生製藥 （01177） 績後挫逾6%，中生製藥首9個月盈利按年跌18%至18.5億元人民幣。

【業績】中生製藥首9個月少賺18%　派季息2仙　新產品銷售佔總收入近4成

【09：27】阿里巴巴 （09988） 逆市跌1.8%；騰訊 （00700） 反彈1.8%；美團 （03690） 升0.7%。美團上季收入按年升28.8%至354.01億元人民幣，經調整溢利錄20.54億元人民幣，按年增5.8%，

【美團業績】美團上季業績勝市場預期 經調整溢利20.54億　較預期高1倍（第二版）

【反壟斷法】美團回應支持反壟斷法：有助互聯網和科技可持續發展

【09：23】恒指開報26422點，升81點。中海油 （00883） 續挫逾7%，美團 （03690） 績後升0.7%；滙豐 （00005） 跌近2%。

【中海油股價】中海油單日狂跌14%歷來第三最傷　傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單　中海油﹕暫未收到美國政府通知（第二版）

【09：13】即月期指開報26440點，升8點。

【09：03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠500億元人民幣。

【08：36】恒指黑期報26393點，跌11點；道指期貨升114點，報29743點。

【08：00】恒大物業  （06666） 以每股8.8元接近下限定價，香港公開發售部分共錄得18.6萬人認購，超額認購9.71倍，一手中籤率50%。

【新股IPO】恒大物業6666逾18萬人認購　超購9.71倍一手中籤率50%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.14元，跌1.36元或3.3%；騰訊 （00700） ADR折合報565.88元，升2.88元或0.5%。

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【07：30】美股回吐，受累新冠肺炎疫情惡化，道指回吐271點，收報29638點，跌0.91%；標指收報3621點，跌16點或0.46%；納指收報12198點，跌7點或0.06%。

港股ADR收報26106點，跌235點或0.9%。恒指夜期跌96點，收報26336點，轉低水5點。

道指跌271點　港股ADR跌235點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 恒生指數 港股ADR

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