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專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期】友邦、工行、平保齊升逾3%　恒指夜期跌23點（不斷更新）

股市 19:53 2020/12/01

分享：

港股市況不斷更新

財新中國製造業PMI升至10年高，港股12月首個交易日隨A股造好，升幅一度擴大至逾300點，收復10天綫，最終恒指收報26567點，升226點，10天綫 （26571） 得而復失。內需股落鑊，另外，友邦 （01299） 、工行 （01398） 、平保 （02318） 分別升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；中生製藥 （01177） 挫11%，為藍籌最差。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞：

【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元

【新股IPO】京東健康6618孖展錄1396.5億、超購103.6倍　國際配售今日截飛（不斷更新）

【滬深港通】林鄭月娥：合資格未有盈利生物科技股　料一個月後納入互聯互通

即市走勢：

【19：52】恒指夜期跌23點。

【18：07】小米配售10億新股集資245億元　配售價折讓6.3%至9.4%

【18：06】恒指夜期跌13點，報26576點，高水8點。

【16：10】恒指12月開局收報26567點，升226點，10天綫 （26571） 得而復失。友邦 （01299） 、工行 （01398） 、平保 （02318） 分別升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；中生製藥 （01177） 挫11%藍籌最差。

【16：00】恒指U盤前報26523點，升182點。

【15：40】港股升不足200點，報26539點，升197點，回落至10天綫以下。

【15：35】友邦 （01299） 尾市升幅擴大至近4%，高見88.35元。

【15：33】港股尾市升約223點，報26564點。

【15：29】中聯重科 （01157） 升一成，破頂高見9.17元。內地傳媒報道，2020上海寶馬展期間，中聯重科建築起重機械公司W二代新品訂貨會在江蘇省江陰市同期舉行，全新升級換代的W二代新品當天斬獲超80億元人民幣訂單，再次刷新中聯重科單場產品訂貨銷售紀錄。

【15：14】凱知樂  （02122） 升幅擴大至1倍，破頂高見0.39元。

【15：00】內地股市午後續向上，上證全日升近1.8%；深證升1.9%；創業板指升2.5%。

【14：51】中國新高教  （02001） 績後升逾2%。以新高教經調整的年度比較，至今年8月底年度盈利4.82億元人民幣，按年增加1.24倍。

中國新高教經調整純利增1.2倍、股價升3%　未來每年增1至2間學校

【14：50】大市於10天綫水平爭持。

【14：46】友邦 （01299） 升3.5%，高見88元試日內高位。

【14：41】潤啤 （00291） 股價升半成，高見60.2元。

【14：26】保利協鑫 （03800） 升幅擴大至15%，破頂高見0.91元。

【14：22】ATMXJ普遍向下，阿里巴巴 （09988） 跌1%；美團 （03690） 跌0.1%；小米 （01810） 跌近1%；騰訊 （00700） 則升3%。

【美團股價】美團績後升不起？　富瑞上調目標至360元（附8大行最新目標價）

【小米手機】小米Redmi Note 9系列今開售銷量突破30萬部

【14：15】大市升勢略為回順，恒指升近240點，報26580點。

【14：07】恒生科技指數升4點，報8024點。

【14：00】 港股維持約300點升幅，報26640點。

【13：50】內險股造好，平保 （02318） 、太保 （02601） 升逾3%；國壽 （02628） 升逾2%；財險 （02328） 升1%。

【13：44】航空股造好，國泰 （00293） 升逾3%。另外，內航股南航 （01055） 、國航 （00753） 升逾3%；東航 （00670） 升近3%。

【13：42】中海油 （00883） 跌幅收窄至2.8%，報7.9元。

【13：37】大市約逾300點，報26654點，升312點。

【13：35】大市升約280點，報26621點。

【13：05】澳門11月博彩收入按年跌70.5%　按月下跌7%

【13：05】港股午後初段升約240點，報26582點。

【12：32】恒指黑期升約181點，報26586點。

【12：00】恒指中午收報26586點，升244點。友邦 （01299） 領市股價升3%，中生製藥 （01137） 績後挫一成；中海油 （00883） 續跌逾4%。

【11：41】港股中午收市升約280點，報26624點。

【11：34】騰訊 （00700） 升幅擴大至3%，高見581元。

【11：30】內地股市半日造好，上證升1.3%；深證升近1.3%；創業板指升1.9%。

【11：22】港股升逾250點，升至近26600點水平，重上10天綫。

【11：13】大市升逾200點，報26565點，上試10天綫26571點。

【11：11】友邦 （01299） 升3%領市，個股貢獻大市77點。

【10：57】港股升近200點，恒指報26538點，升195點。

【10：49】友邦 （01299） 升幅擴大至近3%，高見87.5元。

【10：45】安踏 （02020） 升逾4%；百威亞太 （01876） 升近2%，2股分別將於周五收市後正式納入恒指成份股。

【異動股】安踏漲近5%　本周五收市後染藍

【10：40】工行 （01398） 升幅擴大至逾3%，高見5.09元。

【10：34】河北建設 （01727） 瀉逾5成，低見9.6元。

【10：31】阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 分別跌逾2%。

【10：30】大市最新升約150點。

【10：26】凱知樂  （02122） 升0.5%。 凱知樂宣布與騰訊 （00700）  旗下騰訊視頻及原力動畫進行IP產業鏈合作，聯合投資、開發、營運《故宮裡的大怪獸》 真人動畫劇集第一季《洞光寶石的秘密》。

凱知樂夥騰訊視頻推出真人劇集　開拓IP作品投資新領域

【10：23】美團 （03690） 再度轉升，股價升0.6%。

【10：21】大麻概念股造好，雄岸 （01647） 升逾2成，高見0.243元；美瑞健康 （02327） 升逾3%。市場憧憬美國解除大麻禁令，美國大麻股隔晚上升。

【10：14】港股升幅擴大至近150點，恒生指數升141點，報26482點。

【10：12】比亞迪 （01211） 升近0.5%。比亞迪在深交所互動易平台稱，目前公司「漢」的在手訂單充足，產能也在逐步釋放的過程中，10月「漢」勁銷7545輛，再創新高。

【10：04】友邦 （01299） 股價造好，友邦升逾2%，高見86.35元。

【10：01】美團 （03690） 轉跌近0.5%，低見288.4元。

【09：59】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾2%，低見255.4元。

【09：53】保利協鑫 （03800） 升一成，破頂高見0.88元。

【09：52】歐舒丹（L’OCCITANE，00973）績後升逾6%，高見17.8元。截至9月底止半年，歐舒丹純利按年跌37.5%至1561.3萬歐元，不派中期息。

【零售業績】歐舒丹半年少賺37.5%不派息　或加快美國等市場店舖整合

【09：49】內銀股再上，工行 （01398） 升逾2%；建行 （00939） 升近1%；農行 （01288） 升0.3%。

【09：46】中國11月財新製造業PMI升至54.9，勝預期的53.5。

【09：44】港股升幅擴至百點，恒指報26452點，升111點。

【09：42】中海油 （00883） 跌幅略為收窄至近半成。

【09：39】車股個別發展，比亞迪 （01211） 跌近0.2%；吉利 （00175） 升1.6%；華晨 （01114） 跌逾2%；長汽 （02333） 升0.6%。

【09：38】中生製藥 （01177） 跌幅擴大至逾一成，跌11%，低見6.93元。

【09：36】美團 （03690） 績後升幅擴至3%，高見299.6元。

【09：29】中生製藥 （01177） 績後挫逾6%，中生製藥首9個月盈利按年跌18%至18.5億元人民幣。

【業績】中生製藥首9個月少賺18%　派季息2仙　新產品銷售佔總收入近4成

【09：27】阿里巴巴 （09988） 逆市跌1.8%；騰訊 （00700） 反彈1.8%；美團 （03690） 升0.7%。美團上季收入按年升28.8%至354.01億元人民幣，經調整溢利錄20.54億元人民幣，按年增5.8%，

【美團業績】美團上季業績勝市場預期 經調整溢利20.54億　較預期高1倍（第二版）

【反壟斷法】美團回應支持反壟斷法：有助互聯網和科技可持續發展

【09：23】恒指開報26422點，升81點。中海油 （00883） 續挫逾7%，美團 （03690） 績後升0.7%；滙豐 （00005） 跌近2%。

【中海油股價】中海油單日狂跌14%歷來第三最傷　傳華府擬將中海油及中芯列入軍方控制黑名單　中海油﹕暫未收到美國政府通知（第二版）

【09：13】即月期指開報26440點，升8點。

【09：03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠500億元人民幣。

【08：36】恒指黑期報26393點，跌11點；道指期貨升114點，報29743點。

【08：00】恒大物業  （06666） 以每股8.8元接近下限定價，香港公開發售部分共錄得18.6萬人認購，超額認購9.71倍，一手中籤率50%。

【新股IPO】恒大物業6666逾18萬人認購　超購9.71倍一手中籤率50%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.14元，跌1.36元或3.3%；騰訊 （00700） ADR折合報565.88元，升2.88元或0.5%。

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【07：30】美股回吐，受累新冠肺炎疫情惡化，道指回吐271點，收報29638點，跌0.91%；標指收報3621點，跌16點或0.46%；納指收報12198點，跌7點或0.06%。

港股ADR收報26106點，跌235點或0.9%。恒指夜期跌96點，收報26336點，轉低水5點。

道指跌271點　港股ADR跌235點

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責任編輯︰梁浩碩

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